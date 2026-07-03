El Horizonte - La verdad como es
Nuevo León

Inicio / Nuevo León / Apoyan alcaldes al municipio de García por tema del agua

Apoyan alcaldes al municipio de García por tema del agua

Ediles metropolitanos del PRI y el PAN acudieron al municipio de García para respaldar al alcalde Manuel Guerra respecto a la falta de agua

Por Olivia Martínez | 03 Julio 2026

Alcaldes metropolitanos de distintos partidos políticos se unieron este viernes para respaldar al presidente municipal de García, Manuel Guerra, en su exigencia de que se restablezca al 100% el suministro de agua potable en ese municipio, donde el desabasto afecta a decenas de colonias

Como parte del denominado “Encuentro por la Solidaridad”, los municipios del PRI, PAN y Morena enviaron pipas y agua embotellada para apoyar a las familias afectadas, al tiempo que cuestionaron a Agua y Drenaje de Monterrey el presuntamente no ofrecer una solución definitiva a una problemática que, según ellos, se arrastra desde 2022.

Al acto asistieron los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza; de Apodaca, César Garza Arredondo, y de Santiago, David de la Peña. 

También participaron el encargado del despacho de la presidencia municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga, y en representación de San Nicolás acudió la diputada federal con licencia, Lilia Olivares.

El alcalde de García, Manuel Guerra, afirmó que alrededor de 100 colonias continúan enfrentando problemas de abastecimiento.

alcaldes-garcia-agua.jpg

“Agradezco el apoyo de mis amigos y compañeros alcaldes del área metropolitana de Monterrey, que se sumaron para ayudar a nuestra gente bonita de García ante el desabasto de agua que seguimos viviendo.

“Muchas gracias a mis estimados amigos Adrián de la Garza, César Garza Arredondo, David De La Peña y Antonio Quiroga por apoyar a nuestra gente bonita de García.

"¡Que viva el pueblo solidario de Monterrey, Apodaca, San Nicolás, Santiago y Escobedo!", expresó el edil.

De la Garza sostuvo que la presunta falta de respuesta de AyD obliga a los municipios a actuar de manera coordinada para apoyar a la población.

“Mañana puede ser cualquier otro municipio del área metropolitana", advirtió el munícipe al llamar a mantener la solidaridad entre los gobiernos locales frente a la contingencia.

Comentarios