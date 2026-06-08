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Tamaulipas

Apoyan con programa de vivienda a mil familias de Güémez

El alcalde Lorenzo Morales informó que este programa se realiza con recursos municipales provenientes de lo recaudado por concepto del impuesto predial

  • 08
  • Junio
    2026

El alcalde de Güémez, Lorenzo Morales Amaro, informó que 1 mil familias en su municipio se han beneficiado con una vivienda, lo cual representa una inversión de 6 millones de pesos.

Dijo que el programa va enfocado especialmente a madres solteras y personas en situación vulnerable, por lo que tiene un alto sentido social a fin de brindarles una mejor calidad de vida.

“Estamos apoyando mensualmente con 100 acciones de vivienda en nuestro municipio para igual número de familias”, explicó.

Morales Amaro informó que este programa se realiza con recursos municipales provenientes de lo recaudado por concepto del impuesto predial; sin embargo, esperan también el presupuesto del estado y la federación para seguir apoyando a este sector de la población más necesitada.

El alcalde indicó que verifican a las familias beneficias para que hagan buen uso del recurso para su correcta aplicación.

“La mujer es parte fundamental en el municipio de Güémez y más en el hogar, por ello queremos seguir apoyando a este sector”. 


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