Apoyan Santa Catarina y empresarios a afectados por incendio

El municipio de Santa Catarina, en conjunto con empresarios de la localidad, apoyaron a vecinos afectados por el incendio que golpeó de colonia Zimix en octubre.

“A través de gestiones con empresarios locales y de dar seguimiento a la cuestión legal con el dueño del taller y responsable del incendio se brinda el apoyo económico y se hicieron las reparaciones en los daños de las casas afectadas. Este cheque es un apoyo para que salgan adelante y habla de la solidaridad de los empresarios hacia la comunidad, lo cual agradecemos mucho”, comentó el alcalde, Jesús Nava.

El vecino Enrique Valdivia, en representación de los afectados, dedicó un mensaje al edil y a los empresarios por brindarles su apoyo económico en esta época decembrina.

“A los empresarios agradecerles este apoyo que están haciendo por voluntad propia y de corazón al Alcalde también agradecerle porque desde el principio estuvo ofreciendo el máximo apoyo”, manifestó.

Como parte de las gestiones y acompañamiento legal que impulsó el Munícipe para la reparación de los daños, el dueño del taller responsable apoyó con la liquidación de afectados, como en el caso del vecino Diego Cárdenas.

“No hay más que agradecer al Alcalde y los empresarios por hacerse responsables de parte del apoyo que hoy se nos entregó, la molestia que se tomaron y la empatía de estar con los afectados, en este caso con nosotros”, expresó.

