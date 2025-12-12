Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
image_551cbedee9
Nuevo León

Apoyan Santa Catarina y empresarios a afectados por incendio

El municipio de Santa Catarina, en conjunto con empresarios de la localidad, apoyaron a vecinos afectados por el incendio que golpeó de colonia Zimix en octubre

  • 12
  • Diciembre
    2025

El municipio de Santa Catarina, en conjunto con empresarios de la localidad, apoyaron a vecinos afectados por el incendio que golpeó de colonia Zimix en octubre.

“A través de gestiones con empresarios locales y de dar seguimiento a la cuestión legal con el dueño del taller y responsable del incendio se brinda el apoyo económico y se hicieron las reparaciones en los daños de las casas afectadas. Este cheque es un apoyo para que salgan adelante y habla de la solidaridad de los empresarios hacia la comunidad, lo cual agradecemos mucho”, comentó el alcalde, Jesús Nava.

El vecino Enrique Valdivia, en representación de los afectados, dedicó un mensaje al edil y a los empresarios por brindarles su apoyo económico en esta época decembrina.

gbdfsn.jpg

“A los empresarios agradecerles este apoyo que están haciendo por voluntad propia y de corazón al Alcalde también agradecerle porque desde el principio estuvo ofreciendo el máximo apoyo”, manifestó.

Como parte de las gestiones y acompañamiento legal que impulsó el Munícipe para la reparación de los daños, el dueño del taller responsable apoyó con la liquidación de afectados, como en el caso del vecino Diego Cárdenas.

“No hay más que agradecer al Alcalde y los empresarios por hacerse responsables de parte del apoyo que hoy se nos entregó, la molestia que se tomaron y la empatía de estar con los afectados, en este caso con nosotros”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gfhs_8693d453fb
Impulsa Santa Catarina desarrollo de niños con autismo
Foto_3_Inicia_Felix_Arratia_obra_de_rehabilitacion_pluvial_en_el_acceso_a_El_Sabinal_f3a55a5c06
Inician obras de rehabilitación pluvial en El Sabinal
Whats_App_Image_2025_12_09_at_8_19_33_PM_d86d4c4e5d
Entrega Adrián de la Garza más de 2,000 tarjetas Regia Plus
publicidad

Últimas Noticias

AP_25347649735439_929039f1d4
Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital
EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G8_E_Ilxn_Ws_AU_Ed_Qq_3790a2291a
Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
publicidad
×