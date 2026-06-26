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Aprobarán reducción de edad a 28 años para ser gobernador de NL

También sesionará la Diputación Permanente para convocar al periodo extraordinario en el que se dará la aprobación definitiva a la modificación constitucional

Por David Torres | 26 Junio 2026

El Congreso de Nuevo León perfila aprobar este lunes, en un periodo extraordinario, la reforma constitucional que reducirá de 30 a 28 años la edad mínima para ser gobernador del estado.

Además de reducir la edad para aspirar a la gubernatura, el dictamen contempla disminuir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado local, alcalde, síndico o regidor.

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado de Morena Tomás Montoya, fue convocada para sesionar a las 12:00 horas de ese día con el fin de aprobar el dictamen de segunda vuelta de la reforma, requisito previo para que posteriormente sea avalada por el Pleno.

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Ese mismo lunes también sesionará la Diputación Permanente para convocar al periodo extraordinario en el que se dará la aprobación definitiva a la modificación constitucional.

La modificación constitucional deriva de iniciativas presentadas por el ahora secretario general de Gobierno, Miguel Flores; la diputada local del PRI, Armida Serrato; la legisladora de Morena, Anylú Bendición Hernández; así como por los ciudadanos Carlos Galván e Irving Valdez.

Con la entrada en vigor de la reforma, el diputado local con licencia de Morena, Jesús Elizondo, quedaría en posibilidad de competir por la candidatura de su partido a la gubernatura en la elección de 2027, al cumplir con el nuevo requisito de edad.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, en primera vuelta, el 10 de marzo del año pasado y posteriormente fue publicada por el gobernador Samuel García para continuar con el procedimiento de reforma constitucional.

“Me permito convocar a usted, a la Comisión de Puntos Constitucionales el lunes 29 de junio del 2026 a las 12:00 horas en el Vestíbulos del recinto oficial y en línea. Asunto: reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de homologación federal para la reducción de requisito de edad mínima a aspirantes a cargos de elección popular”, señala la convocatoria.

Una vez aprobada en segunda vuelta, la intención es publicar la reforma a la brevedad en el Periódico Oficial del Estado para que pueda aplicarse en el proceso electoral de 2027.

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