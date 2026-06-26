También sesionará la Diputación Permanente para convocar al periodo extraordinario en el que se dará la aprobación definitiva a la modificación constitucional

Inicio / Nuevo León / Aprobarán reducción de edad a 28 años para ser gobernador de NL

El Congreso de Nuevo León perfila aprobar este lunes, en un periodo extraordinario, la reforma constitucional que reducirá de 30 a 28 años la edad mínima para ser gobernador del estado.

Además de reducir la edad para aspirar a la gubernatura, el dictamen contempla disminuir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado local, alcalde, síndico o regidor.

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado de Morena Tomás Montoya, fue convocada para sesionar a las 12:00 horas de ese día con el fin de aprobar el dictamen de segunda vuelta de la reforma, requisito previo para que posteriormente sea avalada por el Pleno.

Ese mismo lunes también sesionará la Diputación Permanente para convocar al periodo extraordinario en el que se dará la aprobación definitiva a la modificación constitucional.

La modificación constitucional deriva de iniciativas presentadas por el ahora secretario general de Gobierno, Miguel Flores; la diputada local del PRI, Armida Serrato; la legisladora de Morena, Anylú Bendición Hernández; así como por los ciudadanos Carlos Galván e Irving Valdez.

Con la entrada en vigor de la reforma, el diputado local con licencia de Morena, Jesús Elizondo, quedaría en posibilidad de competir por la candidatura de su partido a la gubernatura en la elección de 2027, al cumplir con el nuevo requisito de edad.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, en primera vuelta, el 10 de marzo del año pasado y posteriormente fue publicada por el gobernador Samuel García para continuar con el procedimiento de reforma constitucional.

“Me permito convocar a usted, a la Comisión de Puntos Constitucionales el lunes 29 de junio del 2026 a las 12:00 horas en el Vestíbulos del recinto oficial y en línea. Asunto: reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de homologación federal para la reducción de requisito de edad mínima a aspirantes a cargos de elección popular”, señala la convocatoria.

Una vez aprobada en segunda vuelta, la intención es publicar la reforma a la brevedad en el Periódico Oficial del Estado para que pueda aplicarse en el proceso electoral de 2027.