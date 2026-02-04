Podcast
Nuevo León

Morena definirá candidato para gubernatura de NL por encuesta

Aunque la dirigente nacional aclaró que aún no existe una fecha definida para el inicio del proceso interno, adelantó que próximamente se aprobarán los tiempos

El próximo candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León será elegido mediante una encuesta ciudadana, con el fin de que sea la ciudadanía quien decida quién representará al partido en el proceso electoral 2027, así lo dio a conocer la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Alcalde Luján explicó que el partido ya definió este mecanismo como parte de su proceso interno. Señaló que es válido que los integrantes del movimiento manifiesten su interés en participar pues aún no se han definido los perfiles que aparecerán en las encuestas.

“Creo que contamos con el respaldo de la gente y que vamos a ganar en el 2027 y en efecto vamos a tener un proceso interno que ya hemos definido que la decisión va a ser por encuesta porque trasladamos la decisión a la gente. Entonces quién va a decidir, el pueblo de Nuevo León vamos a preguntarle por encuesta quién de estos perfiles consideras que sería el mejor para ser tu gobernador o gobernadora y a quién decida el pueblo de Nuevo León, ahí vamos a cerrar filas y vamos a acompañar a quien salga de esa decisión”, aseguró tras una reunión en Monterrey con diputados locales de Morena, senadores y la dirigencia estatal del partido en Nuevo León.

No obstante, la dirigente nacional aclaró que aún no existe una fecha definida para el inicio del proceso interno, aunque adelantó que próximamente se aprobarán los tiempos.

“Cuando se van a dar esos tiempos, todavía no está definido pero yo espero que haya próximamente un consejo nacional de Morena para aprobar los tiempos en los cuales vamos a iniciar este proceso interno”, dijo.  

