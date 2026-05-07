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Tamaulipas

Aprueba Cabildo mejorar Plan de Obra 2026 para Victoria

El programa de obra pública 2026 refiere una inversión de 115.5 millones de pesos para la ejecución de 86 acciones sociales y de infraestructura

  • 07
  • Mayo
    2026

Cd. Victoria, Tamaulipas. - Sin modificación al presupuesto, el Cabildo de Victoria autorizó mejorar el Programa de Obra Pública del Municipio 2026, que incluye conceptos como la inclusión de obras al sector rural.  

En la sexagésima sesión pública que presidió el alcalde Eduardo Gattás Báez, se aprobó por mayoría la propuesta presentada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales que prioriza obras de drenaje sanitario, mejoras de caminos rurales y estudios de suelos a calles a pavimentar. 

El programa de obra pública 2026 refiere una inversión de 115.5 millones de pesos para la ejecución de 86 acciones sociales y de infraestructura. 

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En otro punto de la orden del día, en un tema que involucra la seguridad y el bienestar de alumnas y alumnos del jardín de niños Laureana Wright González de la col. Liberal, se dio entrada a la petición ciudadana para el cierre de un callejón de ese sector convertido en punto ciego para la delincuencia. 

En asunto de correspondencia fueron analizados y debatidos temas trascendentales como el abasto de agua y obras de infraestructura vial con el consenso general de presentar soluciones que competen a satisfacer necesidades humanas, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida.


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