Monterrey aprueba compra de la Rotonda de la Casas

El Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la adquisición de 61 viviendas de la colonia Llave de Oro, una medida que permitirá dar continuidad a la Avenida Paseo de los Leones y atender uno de los puntos críticos de tráfico y riesgo vial más antiguos de la ciudad.

Con esta decisión, el municipio avanzará en un proyecto impulsado por el alcalde Adrián de la Garza, enfocado en mejorar la movilidad y seguridad vial en una zona por la que circulan hasta 150,000 vehículos diariamente.

¿Qué contempla el proyecto vial?

El plan incluye la eliminación de la rotonda ubicada en el cruce de Paseo de los Leones con Paseo de los Navegantes, para dar paso a un corredor urbano que garantice mayor fluidez vehicular.

Al integrar estos inmuebles al patrimonio municipal, también se realizará un cambio de uso de suelo que permitirá ejecutar la obra.

Respaldo de vecinos y negociación

Durante la sesión, el alcalde destacó la disposición de los habitantes para concretar el proyecto, subrayando que existe un 98 por ciento de aceptación entre los vecinos.

“Hay que agradecer la disponibilidad de los vecinos conscientes de la situación de riesgo que generaba esta colonia en medio de la avenida Paseo Los Leones. Hay buena disponibilidad del 98 por ciento de los vecinos de la llave de Oro”.

El edil indicó que aún se trabaja con un par de propiedades para alcanzar acuerdos favorables que permitan completar el proceso.

“Hay algún par de inmuebles con los que se sigue trabajando para poder llegar a buenos términos en una buena negociación, privilegiando obviamente la seguridad no nada más de quienes habitan ahí, sino también de quienes circulan todos los días por la avenida Paseo de Leones”.

Pago conforme a valor comercial

El dictamen aprobado establece que el pago de las viviendas se realizará conforme a su valor comercial, determinado por asociaciones civiles de valuadores y corredores públicos.

Con esta acción, el municipio busca avanzar en una obra clave para la movilidad en Monterrey, priorizando la seguridad y la reducción de conflictos viales en una de sus principales avenidas.

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