Nuevo León

Aprueban capacitar a policías en justicia cívica

El Congreso del Estado aprobó una reforma que obligaría a las corporaciones policiacas a capacitar a sus elementos en materia de justicia cívica

  • 03
  • Febrero
    2026

El Congreso del Estado aprobó una reforma que obligaría a las corporaciones policiacas a capacitar a sus elementos en materia de justicia cívica y resolución de conflictos entre los ciudadanos.

Fue en este inicio de periodo que el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Javier Caballero leyó el expediente, en donde se establece que los elementos deben de contar con herramientas de diálogo, mediación y resolución de conflictos de cualquier tipo.

“Resulta necesario dotar a los cuerpos policiales del Estado de Nuevo León de las competencias y lineamientos claros para la capacitación en materia de justicia cívica, para que cuenten con las herramientas de negociación y solución de conflictos mediante métodos alternos.

“Esto a fin de que, en situaciones donde sea conveniente, el personal policial pueda promover el diálogo y canalizar a las partes hacia mecanismos reconocidos por la ley, siempre dentro del marco de respeto a los derechos humanos y a los principios constitucionales que rigen la función de seguridad pública”, se lee en el documento de la iniciativa.

La propuesta fue aprobada por unanimidad del pleno ya que los diputados ven este tiempo de soluciones como una manera alterna en conflictos los cuales no son necesarios iniciar procesos tan burocráticos.


