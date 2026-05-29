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Aprueban reforma para anular elecciones por injerencia extranjera

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera en México

  • 29
  • Mayo
    2026

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral en caso de intervención extranjera en los procesos democráticos de México.

La modificación al artículo 41 de la Constitución fue avalada con 85 votos a favor y 42 en contra durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Cámara Alta, iniciada el 28 de mayo de 2026 y extendida hasta la madrugada de este viernes.

Con esta reforma, cualquier tipo de injerencia extranjera que impacte en una elección podrá ser motivo para invalidar los resultados de los comicios, siempre y cuando se compruebe su incidencia en el proceso electoral.

Dicha iniciativa fue respaldada por Morena y sus partidos aliados bajo el argumento de proteger la soberanía nacional frente a posibles intentos de influencia externa en la política mexicana.

Cabe señalar que la discusión provocó un fuerte intercambio entre legisladores oficialistas y senadores de oposición.

Mientras Morena aseguró que la reforma fortalece la democracia mexicana frente a nuevas formas de intervención política internacional, legisladores opositores advirtieron que el texto podría prestarse a interpretaciones ambiguas o discrecionales.

Algunos senadores señalaron que todavía falta claridad sobre los criterios que permitirán determinar cuándo existe una intervención extranjera y cómo se acreditará legalmente su impacto en una elección.

Reforma pasará a congresos estatales

Tras su aprobación en el Senado, el decreto será enviado a los congresos locales del país, donde deberá recibir el respaldo de al menos 17 legislaturas estatales para concretar la reforma constitucional.

Una vez avalada por la mayoría de los estados, la modificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar oficialmente en vigor.


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