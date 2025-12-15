Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
328623ba_670b_46bd_a214_9f29b6c8142e_1_ffe1c58075
Nuevo León

Aprueban límites Monterrey-San Nicolás para estadio de Tigres

El Congreso del Estado aprobó el dictamen para definir y modificar los límites territoriales entre los municipios de Monterrey y San Nicolás

  • 15
  • Diciembre
    2025

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria el dictamen para definir y modificar los límites territoriales entre los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza.

La decisión legislativa se tomó con base en el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, presentado en Tribuna por el Diputado Tomás Montoya.

El proceso de redefinición territorial se originó a partir de una solicitud enviada al Ayuntamiento de Monterrey el pasado 10 de julio por el Dr. Santos Guzmán López, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La solicitud pedía la colaboración de los presidentes municipales Adrián de la Garza Santos (Monterrey) y Daniel Carrillo (San Nicolás de los Garza) para estudiar la incorporación formal de un área de 33,679.520 metros cuadrados al municipio de San Nicolás.

Un punto clave del expediente es que la redefinición de límites se realizó con el consenso total de ambas administraciones municipales.

Ambos Ayuntamientos aprobaron el acuerdo por unanimidad de sus integrantes.

El dictamen señala que estos actos se realizan con el objetivo de beneficiar la realización de un proyecto en referencia (probablemente relacionado con la UANL), brindando certeza jurídica a los actos administrativos y legales futuros en dicha área.

La votación final en el Pleno del Congreso resultó en la aprobación unánime por parte de los legisladores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_13_32_PM_c58f187feb
Dan 7 años de prisión por robo a exempleada de BBVA en Monterrey
nl_perrita_manchas_81f903af8d
¡Misión cumplida! Perrito maratonista está en Fundidora
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×