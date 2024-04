Árbol cae y corta cables eléctricos en la colonia Niño Artillero

"Así es se cayeron las ramas y tomó los cables se cortaron los cables con las ramas del árbol y no tenemos este corriente no tenemos electricidad en la casa. Hasta allá se nos echaron a perderla esta comida la insulina o tenemos niños ahí adentro y pues por la calor, pues no pueden dormir y este ya hicimos el reporte en el miércoles y quedaron que iban a venir la emergencia no han venido este y ayer hablamos y que iban a venir este ayer mismo y no vinieron y van a venir ahora este en la mañana y que y no han venido y aquí estamos batallándole, se desprendió de la Bufa"

Declaró el padre de Familia, Alejandro Torres.