Arranca el espíritu decembrino en la zona metropolitana

La zona metropolitana y sus alrededores comienzan a transformarse con el brillo y los colores que marcan oficialmente el inicio de la temporada decembrina.

Diversos municipios ya lucen sus decoraciones navideñas, encendiendo el ambiente festivo entre los habitantes.

Santa Catarina, Monterrey, San Pedro y Guadalupe se adelantaron a la celebración y adornaron la vía pública con motivos propios de la época.

Desde puentes peatonales y postes de luminarias, hasta camellones, ahora destacan figuras iluminadas, estrellas, pinos navideños y destellos multicolores que acompañan las calles.

En el corazón de Monterrey, la zona cercana a la Plaza Zaragoza se ha convertido en uno de los puntos más llamativos, al presentar una decoración especial que atrae a familias en busca de fotografías y momentos de convivencia.

Con estas decoraciones, la ciudad metropolitana se prepara para recibir una temporada llena de luz y celebración.





