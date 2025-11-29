Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_29_at_8_26_43_PM_2c4d8420df
Nuevo León

Arranca el espíritu decembrino en la zona metropolitana

Desde puentes peatonales y postes de luminarias, hasta camellones, ahora destacan figuras iluminadas, estrellas, pinos navideños y destellos multicolores

  • 29
  • Noviembre
    2025

La zona metropolitana y sus alrededores comienzan a transformarse con el brillo y los colores que marcan oficialmente el inicio de la temporada decembrina. 

Diversos municipios ya lucen sus decoraciones navideñas, encendiendo el ambiente festivo entre los habitantes. 

WhatsApp Image 2025-11-29 at 8.26.42 PM.jpeg

Santa Catarina, Monterrey, San Pedro y Guadalupe se adelantaron a la celebración y adornaron la vía pública con motivos propios de la época. 

Desde puentes peatonales y postes de luminarias, hasta camellones, ahora destacan figuras iluminadas, estrellas, pinos navideños y destellos multicolores que acompañan las calles. 

WhatsApp Image 2025-11-29 at 8.26.42 PM (2).jpeg

En el corazón de Monterrey, la zona cercana a la Plaza Zaragoza se ha convertido en uno de los puntos más llamativos, al presentar una decoración especial que atrae a familias en busca de fotografías y momentos de convivencia.

Con estas decoraciones, la ciudad metropolitana se prepara para recibir una temporada llena de luz y celebración.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 8.26.43 PM.jpeg

WhatsApp Image 2025-11-29 at 8.26.43 PM (1).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

image00004_d3e5ab389f
Brindan más de 11 millones de desayunos a niños de Nuevo León
nota_finanzas_inversiones_extranjeras_nl_ef29145dbc
Se posiciona NL como el mercado industrial más grande del país
monterrey_clima_frio_b485b08316
Viene otro frente frío y bajará temperaturas hasta un dígito
publicidad

Últimas Noticias

de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
publicidad
×