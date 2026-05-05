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Nuevo León

Arranca construcción de centro para neurodesarrollo en Juárez

Este nuevo espacio brindará atención integral y terapias especializadas a niñas, niños y adolescentes en la zona sur del municipio

  • 05
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la atención integral a niñas, niños y adolescentes, el secretario de Igualdad e Inclusión y Coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, Félix Arratia Cruz, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro de Atención a Trastornos del Neurodesarrollo en el municipio de Juárez.

Acompañado por la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta, el funcionario estatal destacó la importancia de brindar servicios especializados a las familias del sector sur, particularmente en la zona de Los Cometas y colonias aledañas.

“Estoy contento porque arrancamos este Centro de Atención al Trastorno de la Neurodiversidad y otras condiciones, con lo cual le estamos devolviendo la esperanza a muchas de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes”, expresó.

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Arratia Cruz subrayó que, desde el Gobierno del Estado y en coordinación con el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, se impulsa una estrategia para atender a las infancias con enfoque de inclusión y equidad.

El nuevo centro brindará atención terapéutica y multidisciplinaria, y se estima que su construcción concluya en un plazo aproximado de 150 días. Además, se priorizará el diagnóstico temprano para garantizar tratamientos oportunos.

En ese sentido, se anunció la próxima puesta en marcha del Centro de Diagnóstico TEA+, donde se ofrecerán servicios gratuitos en coordinación con el municipio, evitando traslados a Monterrey.

“Juárez se está convirtiendo de no tener servicios a prácticamente alcanzar una cobertura casi total en atención a niñas y niños dentro del espectro autista u otras condiciones de la neurodiversidad”, destacó el funcionario.

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Por su parte, la alcaldesa Oyervides Acosta señaló que este proyecto permitirá reducir la lista de espera existente y ampliar el acceso a servicios especializados.

“Gracias a esta obra, podremos acercar terapias, tratamientos y atención especializada a cientos de niñas y niños. Buscamos un Juárez más inclusivo, con igualdad de oportunidades para todas y todos”, afirmó.

El centro contará con espacios especializados, entre ellos: cuatro consultorios de terapia psicológica, tres de terapia física, dos de lenguaje, dos de terapia ocupacional y un área de enfermería.

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Además, incluirá una cámara sensorial de última generación, gimnasio adaptado y un área de hidroterapia de 62 metros cuadrados con vestidores. También dispondrá de salón de usos múltiples, comedor, oficinas administrativas, recepción y sanitarios, incluidos espacios de atención especial.

Con esta obra, el Gobierno estatal y municipal reafirman su compromiso con la inclusión, la salud pública y el desarrollo de mejores condiciones de vida para la población.


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