Arrecia lluvia en la urbe regia; cierran vialidades

Protección Civil NL alertó por lluvias intensas en Monterrey, con mayores afectaciones en Juárez, Guadalupe y San Nicolás; piden extremar precauciones

  • 18
  • Septiembre
    2025

Protección Civil Nuevo León alertó a la población a tener precaución por las fuertes lluvias que caen esta noche de jueves en la urbe regia, con mayor afectación en los municipios de Juárez, Guadalupe y San Nicolás.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Juárez realizaron un cierre preventivo, ahora en la Colonia Santa Mónica, octavo sector, debido al creciente nivel de agua en la zona.

Debido al incremento en los niveles, realizaron cierres viales en Guadalupe en la Avenida Eloy Cavazos, Avenida Monterrey y en el cruce de la Carretera a Reynosa con la Avenida Israel Cavazos.

En la calle San Francisco y Santa Serena en la colonia San Francisco tuvo que ser cerrada la vialidad por encharcamientos y falta de señalamiento en un vado.

Los equipos de emergencias recomiendan a la población moderar la velocidad y manejar con precaución y no cruzar ríos, arroyos o vados para evitar cualquier riesgo.


