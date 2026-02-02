Asegura Conagua que entregarán Presa Libertad este 2026

La Comisión Nacional del Agua aseguró que este 2026 estarán iniciando el proceso de entrega-recepción de la Presa Libertad en Nuevo León.

A través de sus redes sociales, el delegado de la Conagua en la zona noreste del país, Luis Carlos Alatorre, indicó que, a pesar de que el embalse aún no está terminado al 100%, ya se encuentra con casi 40% de llenado y están a nada de poder usar esa agua para el consumo de la población.

“Este año iniciaremos el proceso entrega-recepción de la presa Libertad a Conagua.

“Esta nueva fuente de agua superficial para la zona metropolitana de Monterrey recibió el 50% de los recursos del Gobierno de México”, escribió el delegado en su Twitter.

Esta presa se caracteriza por tener la cortina más larga de América Latina y se encuentra en los límites de los municipios de Linares y Montemorelos.

La obra inició en septiembre del 2020 cuando la administración estatal era dirigida por el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón; sin embargo, por diferentes cuestiones, la obra se atrasó.

Esta presa está destinada a ser una nueva fuente de abastecimiento de agua a la Zona Metropolitana de Monterrey, pero también beneficiará municipios citrícolas como lo son Linares y Montemorelos, donde está ubicado el embalse.

El vaso de esta presa tiene una capacidad ordinaria de 221.83 millones de metros cúbicos de agua; sin embargo, su capacidad máxima extraordinaria es de 307.73 millones de metros cúbicos.

