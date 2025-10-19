Cerrar X
Nuevo León

Asiste Adrián de la Garza a clausura de la FIL Monterrey

Con más de 44 mil visitantes, el módulo de Monterrey en la FIL ofreció actividades culturales y espacios para impulsar la lectura y el talento local

  • 19
  • Octubre
    2025

El alcalde Adrián de la Garza acudió a la clausura oficial de la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FIL), donde el municipio ofreció un espacio interactivo con el objetivo de impulsar la lectura, la creatividad y las expresiones artísticas locales.

El pabellón temático se convirtió en un punto de encuentro que recibió a más de 44 mil visitantes, informó el municipio.

 En promedio, el stand ofreció 72 actividades diarias, incluyendo conferencias, presentaciones de libros, teatro guiñol, cuentacuentos, talleres de marionetas y diversas manifestaciones culturales.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 9.07.16 PM.jpeg

En el marco de la FIL, el alcalde y su esposa, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, realizaron un recorrido por las instalaciones. 

El módulo de Monterrey también fungió como plataforma para figuras locales de gran trayectoria.

El cronista oficial de la ciudad, Leopoldo Espinosa Benavides, y el escultor regiomontano, Cuauhtémoc Zamudio, convivieron con el público, compartiendo anécdotas y reflexiones que enriquecieron el diálogo sobre la identidad y la historia de la capital.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 9.07.43 PM.jpeg

La participación del gobierno de Monterrey en la FIL 2025, aseguraron, reflejó el trabajo conjunto de las autoridades por fomentar la lectura, fortalecer la economía creativa y estrechar los lazos educativos y culturales entre Monterrey y la comunidad internacional.


