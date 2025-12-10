Asiste Adrián de la Garza a conferencia nacional de seguridad

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, participó este miércoles en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, celebrada en la Ciudad de México.

Durante la sesión, el edil atestiguó la presentación del Plan de Trabajo de la Conferencia, una hoja de ruta que se enfocará durante los próximos cinco años en la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en los municipios del país.

Los alcaldes que integran el organismo aprobaron diversos puntos cruciales, incluyendo los estatutos de la Conferencia y la agenda de futuras reuniones de trabajo.

Los líderes municipales se comprometieron a orientar sus proyectos de seguridad al modelo nacional, priorizando la dignificación y profesionalización policial.

Para lograr la implementación de estas estrategias, la conferencia buscará consolidar un mecanismo de financiamiento que permita a cada ciudad del país establecer la Justicia Cívica.

Además, se refrendó el acuerdo de que el 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun) se destine directamente al rubro de seguridad pública.

De acuerdo con las autoridades municipales, con su participación, De la Garza y los demás integrantes de la Conferencia reafirmaron su compromiso para seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el intercambio de experiencias y conocimientos entre los municipios.

