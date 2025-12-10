Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
07c4a09c_62e2_40e3_95ca_a98351bcc5a3_0359143ce8
Nuevo León

Asiste Adrián de la Garza a conferencia nacional de seguridad

Los líderes municipales se comprometieron a orientar sus proyectos de seguridad al modelo nacional, priorizando la dignificación y profesionalización policial

  • 10
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, participó este miércoles en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, celebrada en la Ciudad de México.

Durante la sesión, el edil atestiguó la presentación del Plan de Trabajo de la Conferencia, una hoja de ruta que se enfocará durante los próximos cinco años en la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en los municipios del país.

Los alcaldes que integran el organismo aprobaron diversos puntos cruciales, incluyendo los estatutos de la Conferencia y la agenda de futuras reuniones de trabajo.

Los líderes municipales se comprometieron a orientar sus proyectos de seguridad al modelo nacional, priorizando la dignificación y profesionalización policial.

Para lograr la implementación de estas estrategias, la conferencia buscará consolidar un mecanismo de financiamiento que permita a cada ciudad del país establecer la Justicia Cívica.

Además, se refrendó el acuerdo de que el 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (Fortamun) se destine directamente al rubro de seguridad pública.

De acuerdo con las autoridades municipales, con su participación, De la Garza y los demás integrantes de la Conferencia reafirmaron su compromiso para seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el intercambio de experiencias y conocimientos entre los municipios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_navidad_guadalupe_1cbb915a6f
Guadalupe pone en marcha el Operativo 'Navidad Segura'
Whats_App_Image_2025_12_11_at_1_38_43_AM_52e13278ab
Ciudad Victoria enfrenta severa crisis de agua potable
Crea_Federacion_grupo_cientifico_ante_contaminacion_en_NL_510974a205
Inaugurarán Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental
publicidad

Últimas Noticias

putin_rusia_llamada_41608cbaf5
Putin respalda a Maduro tras llamada; critica presión de EUA
EH_UNA_FOTO_53_2c2e1ba935
Estado aceptaría que diputados no aprueben aumento en ISN
Adelantan_visita_a_la_Basilica_para_evitar_aglomeraciones_Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_303c72d72d
Adelantan su visita a la Basílica para evitar aglomeraciones
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×