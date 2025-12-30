Podcast
Miley Cyrus impulsa su carrera en cine ofreciendo su música

Cyrus reveló que asiste a eventos como los Oscar para ofrecer su talento como compositora, estrategia que ya le dio canciones en Avatar y The Last Showgirl

Miley Cyrus atraviesa un momento clave en su faceta como compositora para cine. En una entrevista, la cantante reveló que su creciente participación en proyectos cinematográficos no ha sido casual, sino resultado de una estrategia directa: acercarse personalmente a cineastas para ofrecerles su música.

Cyrus explicó que así surgieron colaboraciones como “Dream as One”, tema incluido en Avatar: Fuego y Ceniza de James Cameron, y “Beautiful That Way”, canción de The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola.

En ambos casos, la artista tomó la iniciativa de presentarse y expresar su interés en colaborar.

Detalló que contactó a Cameron durante la Expo D23 de 2024, donde ambos fueron reconocidos como Leyendas Disney, y que utilizó un enfoque similar con Jamie Lee Curtis, lo que derivó en su participación en The Last Showgirl.

GiUWLLeWoAAcb_x.jfif

“Literalmente, por eso fui a los Oscar este año”, afirmó Cyrus, al señalar que aprovechó la ceremonia para ofrecer su trabajo como compositora a diversos creativos del cine y la televisión.

La estrategia ya ha rendido frutos. “Dream as One” fue coescrita y coproducida junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt, mientras que “Beautiful That Way” le valió una nominación al Globo de Oro en 2024.

GW1A8bHWUAEyl8g.jfif

Además, la cantante reveló que incluso se acercó a los creadores de Baby Reindeer, demostrando su interés por expandir su presencia en proyectos audiovisuales.

Miley Cyrus consolida una nueva etapa profesional, enfocada en integrar su música a narrativas cinematográficas y fortalecer su perfil como compositora en Hollywood.

 


