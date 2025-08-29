Cerrar X
Escena

Asiste Clooney al estreno de 'Jay Kelly' tras infección sinusal

George Clooney estuvo ausente de la conferencia de prensa debido a una 'infección de los senos paranasales'; sin embargo, se recuperó para la alfombra roja

  • 29
  • Agosto
    2025

En "Jay Kelly", George Clooney interpreta a un astro de cine muy al estilo de George Clooney en un viaje de autorreflexión por Europa. La película estrenada en el Festival de Cine de Venecia, explora cuestiones profundas sobre el autodescubrimiento mientras se burla del negocio de ser una gran celebridad en el mundo y de todas las personas en su nómina.

Horas antes del estreno del jueves, Clooney estuvo ausente de la conferencia de prensa con sus compañeros de reparto debido a una "grave infección de los senos paranasales", explicó el moderador. Sin embargo, se recuperó para la alfombra roja, vestido con un clásico esmoquin junto a su esposa Amal, luciendo como una estrella de cine de primera categoría.

Asiste Clooney al estreno de 'Jay Kelly' tras infección sinusal

Su coprotagonista Laura Dern elogió anteriormente su "increíble, cruda y verdadera actuación" en la película, que compite por los principales premios del festival.

Las cualidades meta de "Jay Kelly" llevaron a una autorreflexión del gran elenco, incluyendo a Adam Sandler, quien interpreta al manager de Jay, Dern, quien asume el papel de publicista, y Billy Crudup, como el tipo más talentoso de su clase de actuación que no alcanzó la fama.

“Siempre he apreciado a mi manager, mi agente, mi publicista. Sé lo duro que trabajan y lo difícil que es escuchar mis altibajos en la vida y respaldarme sin importar qué. ... A veces puedo ser ruidoso”, apuntó Sandler.

"Jay Kelly" es dirigida por Noah Baumbach, quien coescribió con la actriz Emily Mortimer. Siempre había querido trabajar con Clooney y cuando surgió la idea para esta película, su nombre fue el que le vino a la mente.

“Empezamos a decir, ‘esto será George’. Todos, al verla, tenemos una historia con George, al igual que las personas en la película tienen una historia con Jay”, señaló Baumbach.

Sandler dijo que fue un regalo trabajar nuevamente con Baumbach, después de haber colaborado en la película de 2017 “The Meyerowitz Stories” ("Los Meyerowitz: La familia no se elige").

Asiste Clooney al estreno de 'Jay Kelly' tras infección sinusal

“No podría estar más orgulloso. Te concentras, te involucras, te rompen el corazón, sientes alivio, tienes momentos de tensión. Él sabe cómo hacer todo y luego encuentra lugares para hacerte reír”, afirmó Sandler.

Asiste Clooney al estreno de 'Jay Kelly' tras infección sinusal

Baumbach comentó que Sandler es un tipo de estrella de cine muy diferente a Jay Kelly, quien ha alejado a casi todos en su vida, desde las personas en su nómina hasta su familia. Quería que el personaje de Sandler, Ron, reflejara ese equilibrio que admira.

“Adam realmente tiene tanta gracia, lealtad, generosidad y corazón. Realmente ha encontrado una manera de navegar con éxito todo esto y hacerlo de manera tan hermosa”, dijo Baumbach.

El director estuvo recientemente en el Festival de Cine de Venecia con su adaptación de Don DeLillo “White Noise” ("Ruido de fondo"). Al igual que “White Noise”, “Jay Kelly” es una película producida por Netflix. Después de tomarse un año fuera del festival, el gigante del streaming regresa con tres películas importantes en competencia, incluyendo “Frankenstein” de Guillermo del Toro y el thriller político de Kathryn Bigelow “A House of Dynamite”, que debutará más adelante.

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia comenzó el miércoles en la isla barrera del Lido. Se extenderá hasta el 6 de septiembre. El festival también recibió el estreno de la más reciente colaboración de Yorgos Lanthimos y Emma Stone, “Bugonia”.


