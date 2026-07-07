Atora Congreso local transparencia con cobros exagerados

Aunque se encarga de elaborar leyes, incluidas aquellas orientadas a fortalecer la transparencia, el Congreso de Nuevo León recurre a diversos mecanismos para evitar proporcionar información pública que debería estar al alcance de cualquier ciudadano.

Una de esas trabas consiste en argumentar que los documentos solicitados no están digitalizados y que, debido a su volumen, es necesario cubrir elevados costos para obtener copias físicas.

Por ejemplo, El Horizonte solicitó en formato digital el desglose de los gastos de las bancadas legislativas en comidas a domicilio, restaurantes y cafeterías. Sin embargo, la respuesta fue que la información sólo existe en formato físico, distribuida en más de 133,000 fojas, por lo que para acceder a ella sería necesario pagar cerca de $300,000 pesos.

Expertos en transparencia y activistas señalaron que el Poder Legislativo local, responsable de elaborar las leyes —incluidas las de acceso a la información—, debería facilitar la transparencia y no contribuir a dificultar el acceso a documentos que deben estar disponibles para la ciudadanía.

Los responsables de procesar estas solicitudes son el titular de la Unidad de Transparencia, Javier Hernández Vega, encargado de atender las peticiones de información, y el contralor interno, Dagoberto Guajardo Lozano, quien resguarda las facturas y documentación comprobatoria, además de ser responsable de entregarlas cuando es requerida.

Congreso argumenta que la información sólo existe en formato físico

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, El Horizonte solicitó al Poder Legislativo las facturas y comprobantes relacionados con los gastos realizados por los diputados en restaurantes y otros consumos de alimentos.

Aunque se especificó que la información debía entregarse en formato digital, el sujeto obligado —en este caso la Unidad de Transparencia del Congreso— respondió que solo cuenta con los documentos en formato físico.

Añadió que, debido a que se trata de 133,102 copias y que cada una tiene un costo unitario de $2.03 pesos, el monto total a cubrir asciende a $270,933 pesos.

La solicitud fue presentada el 10 de marzo y abarca los gastos realizados desde septiembre de 2024 —cuando inició la actual Legislatura 77— hasta marzo de 2026.

La petición fue formulada por separado para cada grupo legislativo: PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, PT, PVEM y PRD.

“Solicito al Congreso del estado que me proporcione los comprobantes o facturas correspondientes al gasto en comida, productos alimenticios o consumo en restaurantes realizado por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional en la Legislatura 77.

“Sólo me interesa obtener copia en formato digital de cada recibo o factura emitida por este concepto, el cual forma parte de los recursos para la Función Legislativa contemplados en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León”.

El 25 de marzo, el titular de la Unidad de Transparencia, Javier Hernández Vega, respondió que la información únicamente se encuentra disponible en formato físico.

“Se le informa al promovente que, efectuada la búsqueda exhaustiva de la información requerida y debido al volumen y magnitud de los documentos solicitados, así como al hecho de que estos únicamente se encuentran disponibles en el formato existente, es decir, de manera física, esta autoridad se encuentra en posibilidades de dar cumplimiento a su solicitud proporcionando la información en dicho formato, previo pago por concepto de reproducción y procesamiento en versión pública a razón de $2.03 (dos pesos 03/100 M.N.) por copia simple".

“Por lo anterior, y considerando que la información solicitada consta de 38,352 fojas, la cantidad a pagar asciende a $77,855.00”.

Así cobran por entregar la información

El Horizonte desglosó la cantidad de copias y los montos que el Congreso de Nuevo León exige para entregar la información correspondiente a cada bancada legislativa.

Para proporcionar los comprobantes de gasto del PRI, se solicitan $77,855 pesos por 38,352 copias; de Morena, $69,000 pesos por 34,253 documentos; del PAN, $49,100 pesos por 24,187 copias; y de Movimiento Ciudadano, $42,222 pesos por 20,799 facturas.

En el caso de las fracciones integradas por un solo diputado, los montos son los siguientes: PT, $13,729 pesos por 6,763 copias; Independiente, $7,540 pesos por 3,714 documentos; PVEM, $6,056 pesos por 2,983 comprobantes; y PRD, $5,077 pesos por 2,501 facturas.

Este mecanismo para restringir el acceso a la información sobre el gasto de los diputados tiene un efecto claro: dificultar que la ciudadanía conozca la manera en que se ejercen los recursos públicos dentro del Poder Legislativo.

Los funcionarios responsables

Los funcionarios involucrados en el procesamiento y resguardo de esta información son el titular de la Unidad de Transparencia, Javier Hernández Vega, encargado de atender las solicitudes de acceso a la información; el tesorero del Congreso, Fernando Flores Aguilar, responsable de la administración y dispersión de recursos; y el contralor interno, Dagoberto Guajardo Lozano, quien resguarda las facturas y documentación comprobatoria, además de ser el servidor público encargado de facilitar su entrega cuando son requeridas mediante los mecanismos legales correspondientes.