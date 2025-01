Se atora trabajo legislativo en comisiones del Congreso

La escasa actividad en las comisiones legislativas del Congreso le pegaron a productividad de los diputados de Nuevo León.

Este primer periodo legislativo estuvo marcado por un rezago, pues de todas las iniciativas nuevas que entraron, solo una fue resuelta. Los diputados aseguran que esto ocurrió porque tanto en comisiones como en el pleno se enfocaron en las que estaban pendientes de la legislatura pasada.

Durante los primeros seis meses, las comisiones, donde se turnan las iniciativas para analizarse y posteriormente aprobarse o desecharse, sí sesionaron. Sin embargo, se ocuparon en desfogar el rezago de la legislatura anterior.

El diputado Javier Caballero, del PRI, quien preside la comisión de Seguridad y Justicia, comentó que durante las sesiones que tuvieron en estos meses se dedicaron a resolver los temas anteriores y espera que en este segundo periodo puedan darle prioridad a todo lo nuevo.

“Nosotros sesionamos y dimos prioridad de arranque a temas que habían quedado pendientes y rezagados de la legislatura anterior. Estamos programando sesionar antes de que termine enero para ver los nuevos temas.

“Es complejo cuando se anteponen intereses políticos, pero creo que cuando son cosas que benefician a la ciudadanía hay que ponerlos sobre la mesa, hay que hacer un consenso, hay que trabajar y, finalmente, parte del trabajo es eso mismo, encontrar el consenso para que las iniciativas puedan avanzar”, recalcó Caballero.

Por su parte, la diputada Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, señaló al PRI y al PAN como culpables del rezago, ya que en la legislatura pasada ellos tenían mayoría en comisiones y en el pleno, y actualmente conservan la mayoría en las comisiones.

“Lamentablemente, esta mayoría ficticia que han creado el PRI y el PAN en la distribución de las comisiones nos mantienen en esta parálisis legislativa. El PRI y el PAN tienen la mayoría en todas las comisiones y tienen la presidencia en las principales comisiones con más rezago legislativo. Ahí es donde yo pienso que los que realmente están obsesionados con el fracaso del Gobierno del Estado son ellos.

“Yo le pediría al coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, que le combine con un poco de chambita en el Congreso, porque tenemos un rezago muy preocupante”, apuntó Pámanes.

Asimismo, la diputada de Morena, Anylú Bendición Hernández, indicó que el pleito entre Movimiento Ciudadano contra el PRI y el PAN, hace que no puedan llegar a acuerdos.

“Es lamentable que otra vez el Congreso esté paralizado, porque no podemos llegar a diálogos para sacar iniciativas importantes que hemos presentado todos los diputados, viendo la comparativa del arranque de la pasada legislatura a esta, pues es vergonzoso. El llamado es a los compañeros de los otros grupos parlamentarios de dejar a un lado toda la situación de conflicto, ya no se aprobó el presupuesto y son cosas lamentables de que no podamos llegar a acuerdos”, subrayó Anylú Bendición Hernández.

