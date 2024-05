Atoran vialidad con puente... ¡en plaza comercial!

Increíble, pero cierto: para usar un puente vial y un retorno, que son parte de la vialidad pública, en la zona de la Carretera Nacional necesitas ¡meterte a un centro comercial!

La mala planeación urbana condenó a los habitantes del sur de Monterrey a tener que pasar por un “viacrucis” para utilizar un importante puente vehicular, pues hay que pasar por una salida y una lateral que está interrumpida por tres rotondas con discos de “alto” y hasta varios topes, y que para colmo están dentro de una propiedad privada, que se convierten en cuellos de botella… Con el agregado inverosímil de que se requiere forzosamente el ingreso en el auto a un centro comercial.

Sobre la Carretera Nacional, a la altura de la Plaza Comercial Esfera, es donde los automovilistas que circulan en dirección al Centro de la Ciudad y que pretenden regresar hacia el sur, deben hacerlo por la inoperante adecuación vial que implica entrar a una bahía y varias rotondas privadas, dentro del Centro Comercial Esfera.

Esfera es un desarrollo de Citelis, firma cuyo presidente es el empresario michoacano Eduardo Ramírez.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte se constató como en condiciones sin tráfico cambiar de sentido toma más de tres minutos.

La salida para tomar el retorno dirige hacia el acceso al estacionamiento del negocio, donde además de dos rotondas, hay que sortear la constante entrada y salida de vehículos que llegan a Esfera.

Tras salir del área privada se debe tomar un puente elevado que dirige hacia otra glorieta, a la altura de otro centro comercial, donde finalmente uno puede descender al lado contrario de la Carretera.

“Sí, se hace más tráfico del normal, en la tarde-noche, pero yo creo que a todas horas”, dijo una automovilista, “me ha tocado esperar de aquí (donde empieza el retorno) hasta Pueblo Serena unos 10 o 15 minutos”, compartió Gabriela Fonseca.

Por si fueran pocas las peripecias, el pavimento durante el trayecto presenta mala calidad, con pronunciados baches y pedazos de escombro sobre la vía.

“Más que el revoltijo, está horrible ahí donde uno da vuelta, un carro nuevo trae llantas grandes, pero uno como el mío no, está muy mal esa vuelta. El pavimento está desgastado y hay muchos pozos”, lamentó Gerardo Garza.

Al ser una vía por donde también se ingresa a Esfera, son múltiples los carriles de acceso, sin embargo, solo hay un carril para salir al retorno, provocando así un cuello de botella.

“El problema más grande es la entrada por el centro comercial, tenemos cuatro filas entrando todos juntos, y se hace el trafical”, criticó otro automovilista que omitió su nombre.

Durante el recorrido, realizado a las 14:00 horas de ayer, se pudo comprobar la ausencia de elementos de Tránsito dando agilidad, únicamente los guardias del establecimiento permanecen desplegados.

“Mucho desmadre, mucho tráfico, la gente se atraviesa y no te dejan pasar, no jala. Ahorita pasé por ahí y los guardias diciendo que me diera la vuelta, ahí estorbando nada más”, cuestionó Keneth Peña.

