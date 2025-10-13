Cerrar X
0_E5_A1420_a3012697b3
Nuevo León

AyD atendió más del 92% de los reportes durante septiembre

La dependencia aseguró que logró atender el 92.36% de los reportes recibidos en distintas zonas del área metropolitana, equivalente a 10,927 solicitudes

  • 13
  • Octubre
    2025

Durante septiembre, Agua y Drenaje de Monterrey logró atender el 92.36% de los reportes recibidos en distintas zonas del área metropolitana, lo que equivale a 10,927 solicitudes de servicio.

Del 1 al 30 de septiembre, las cuadrillas  resolvieron 5,222 reportes de drenaje tapado en la vía pública, que representan el 47.79% del total, así como 4,870 casos en banquetas,  equivalentes al 44.57%. En conjunto, estos trabajos suman 10,092 atenciones.

El 7.64% restante, equivalente a 835 caso, correspondió a labores complementarias, como reparación de brocales dañados, reposición de tapas, cancelación de descargas, revisiones y otros trabajos especializados.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Ortegón Williamson, destacó que muchos tramos de la red sanitaria han superado su vida útil, por lo que se están implementando estrategias para atender esta problemática.

“Próximamente iniciaremos un programa de reemplazo de tuberías en las zonas más afectadas, tomando como base la información histórica de reparaciones y la coordinación con las autoridades municipales”, señaló.

Asimismo, Ortegón Williamson explicó que las principales causas de taponamientos son los residuos no biodegradables, como toallitas húmedas, y especialmente las grasas de origen animal y vegetal, que tienden a solidificarse y generan bloqueos severos que impiden el flujo adecuado de las aguas residuales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T093942_204_3dc69829b5
Estará listo SINTRAM hasta febrero de 2026; falta el 70%
EH_CONTEXTO_16_7872032579
Atienden escuelas de NL para prevenir proliferación del dengue
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
México produce más del doble de gasolina de lo que importa
finanzas_aranceles_242f6f3166
Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×