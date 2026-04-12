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Nuevo León

AyD renueva 900 metros de tubería en área metropolitana

Al menos tres municipios resultaron beneficiados con esta sustitución, al acumular 5,443 metros de red sanitaria renovada

  • 12
  • Abril
    2026

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey renovó este domingo, 900 metros de tubería perteneciente al drenaje sanitario en al menos tres municipios del área metropolitana.

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Tras identificar los puntos en que los ductos conducen las aguas residuales, cuadrillas de la paraestatal se enfocaron en reemplazar aquellas que se encuentran en municipios como Monterrey, Juárez y Apodaca.

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En tan solo la última semana, Agua y Drenaje sustituyó la tubería en las siguientes colonias:

  • Colonia Buenos Aires: 70 metros lineales (Monterrey)
  • Colonia Fomerrey 112: 100 metros (Monterrey)
  • Colonia Garza Nieto: 10 metros (Monterrey)
  • Centro de Monterrey: 105 metros (Monterrey)
  • Colonia Niño Artillero: 55 metros (Monterrey)
  • Colonia Garza y Garza: 400 metros (Monterrey)
  • Colonia Portal de Juárez: 80 metros (Juárez)
  • Colonia Centro: 98 metros (Apodaca)

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Con esto, el organismo suma al cierre de la segunda semana de abril, 5,443 metros de red sanitaria renovada, 819 líneas domiciliarias sustituidas y 246 mil 497 metros de tubería lavada.

 

 

 


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