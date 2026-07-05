AyD desazolva 475 mil metros de tubería durante 2026

Sobre las fugas de agua potable, las cuadrillas resolvieron 8 mil 437 reportes, de los cuales el 49% se registraron sobre banquetas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey desazolvó 475 mil 290 metros de red sanitaria en el primer semestre del 2026, al atender 20 mil 506 reportes relacionados con las redes de agua potable y drenaje durante el mes de junio.

En los primeros seis meses de este 2026, las cuadrillas operativas realizaron labores de limpieza en 475 mil 290 metros de la red de drenaje sanitario en la entidad, lo que se traduce en un promedio de más de 18 mil metros por semana.

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que el organismo redobló esfuerzos para fortalecer el mantenimiento preventivo de la infraestructura sanitaria, por lo que se cuenta con un 76.17% de la meta anual establecida.

“En lo que va del año hemos desazolvado 475 mil metros de tuberías de drenaje sanitario. Esto equivale aproximadamente a entre 18 y 19 mil metros de desazolves por semana. Considerando que nuestra meta es de 624 mil metros al año, estamos hablando que, a mitad del año llevamos el 76%”, mencionó.

“¿Cómo lo hacemos? Usamos equipos de agua a alta presión, limpiamos las tuberías de forma que todas las obstrucciones físicas caen en los pozos de visita para después retirar estos sólidos para que no vuelvan a causar problemas más adelante”.

Atienden más de 12 mil reportes relacionados con drenaje sanitario en junio

En el mes de junio, el personal de la paraestatal atendió un total de 12,069 reportes relacionados con la red de drenaje sanitario, de los cuales 5 mil 613 correspondieron a tuberías ubicadas en banqueta (47%), 5 mil 600 a la línea general en calle (46%) y 856 (7%) a trabajos diversos como reparación de tapas y brocales, drenajes sin tapa, cancelación de descargas sanitarias y otras acciones de mantenimiento.

Sobre las fugas de agua potable, las cuadrillas resolvieron 8 mil 437 reportes, de los cuales el 49% se registraron sobre banquetas, 39% a través de medidores y 12% sobre la calle.