AyD intensificará combate a fugas y robo de agua en 2026

En el 2026, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) proyecta darle “guerra intensa” a las fugas y robo de agua en la urbe regia con la finalidad de llegar a los niveles “óptimos” que recomiendan organismos nacionales e internacionales.

Actualmente, en Nuevo León, el Agua No Contabilizada (ANC), es decir, la que se despacha en la red, pero no se factura porque se fuga, se la roban o no se mide bien, llega a ser el 45% y la meta es bajar a 30% o menos, es decir, 15 puntos porcentuales menos.

Para ello, la paraestatal, a cargo de Eduardo Ortegón Williamson, realiza un estudio que incluirá un plan estratégico para bajar el ANC.

En entrevista con El Horizonte, el funcionario expresó que incluso contemplan destinar a esa tarea la deuda para el 2026 que solicitó al Congreso local, la cual no se aprobó en el paquete fiscal de mediados de diciembre, pero que no se descarta que se analice en enero.

“La principal prioridad de mi gestión es bajar el agua no contabilizada y el año que entra, de hecho, todo lo que se pidió para deuda para el año que entra va enfocado en ese sentido”, indicó.

Aunque 30% sigue siendo una cantidad alta, es por lo menos el parámetro “óptimo” que recomiendan organismos nacionales e internacionales y, de alcanzarse, sería una reducción de 33% respecto al nivel actual.

“Los parámetros dicen que debe estar entre el 20% y 30%; no sería lo ‘normal', sería óptimo".

“En México hay aguas no contabilizadas considerablemente más altas que esta y, por mucho, Latinoamérica, no se diga, más un 30%; sería un número mucho muy bueno bajarlo al 30% o menos”, dijo el funcionario.

El pasado 5 de diciembre, El Horizonte dio a conocer que en Nuevo León, el ANC ha bajado, pero sigue siendo mucha. En el 2023 era de 55% y ahora es de 45%, que es una reducción de 18 por ciento.

Según Ortegón, la prioridad de su gestión es atacar las pérdidas de agua que pudieran afectar el abastecimiento de la ciudad.

También fue enfático en que, si bien el objetivo es ambicioso, no se logrará de la noche a la mañana.

Un estudio que concluirá el próximo mes definirá las metas anuales realistas, pero advirtió que alcanzar el 30% de agua no contabilizada es un proceso que tomará tiempo.

“Un 30% sería un número muy bueno; el agua no contabilizada no puede ser cero por definición, pero sí tenemos mucha oportunidad para mejorar", expresó el titular de AyD.

Avances en la periferia y retos en la urbe regia

Aunque el promedio de pérdidas en la zona metropolitana se mantiene elevado con 45%, los municipios periféricos y conurbados muestran resultados alentadores.

Gracias a programas de eficiencia, zonas como Juárez, Pesquería, García, Zuazua, Ciénega de Flores y el norte de Escobedo han logrado reducir sus niveles de robo y fugas para colocarlo en 20% del agua que se despacha.

“Hemos hecho muchos esfuerzos, particularmente en los municipios conurbados, que es todo lo que alimenta Monterrey V. Juárez, Pesquería, García, Zuazua, Ciénega de Flores, el norte de Escobedo y hemos tenido resultados muy alentadores; la eficiencia ha aumentado muy considerablemente, hemos bajado las pérdidas”, agregó el titular de Agua y Drenaje.

Atienden reportes

Como muestra de la magnitud que representan las fugas en la red, durante el periodo del 23 al 25 de diciembre los servicios de Agua y Drenaje de Monterrey atendieron un total de 2,578 reportes, de los cuales 1,456 fueron de agua potable.

La paraestatal informó que, pese a las celebraciones de Nochebuena y Navidad, el personal operativo mantuvo guardias permanentes para dar respuesta a las incidencias registradas en la infraestructura sanitaria y de agua potable de la ciudad.

El combate al desperdicio de agua alcanzó en noviembre las casi 10,000 fugas de agua potable atendidas, distribuidas entre la red de distribución pública y fallas en medidores individuales.





