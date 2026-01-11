Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_6128_bd2a46903c
Nuevo León

AyD refuerza drenaje con mantenimiento preventivo en Monterrey

Agua y Drenaje de Monterrey realizó mantenimiento entre octubre y diciembre, limpiando más de 191 mil metros de tubería sanitaria para prevenir colapsos

  • 11
  • Enero
    2026

Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo entre octubre y diciembre en la zona metropolitana.

Esto con el objetivo de mejorar el servicio y prevenir taponamientos y colapsos en la red de drenaje sanitario.

Durante este periodo, el organismo realizó labores de limpieza en un total de 191 mil 708 metros de tubería que conduce aguas residuales, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria.

Extienden vida útil de la infraestructura

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que estas acciones permiten extender la vida útil de la red y reducir afectaciones en las colonias.

“Uno de los principales ejes de esta nueva etapa de Agua y Drenaje es la atención integral al drenaje sanitario. Nuestro personal no sólo atiende reportes ciudadanos, también realiza mantenimiento preventivo mediante la limpieza de tuberías con inyección de agua a presión”, explicó.

IMG_6128.jpeg

Este método permite remover sólidos antes de que generen taponamientos o colapsos en la red.

Trabajos en 13 municipios

Las labores se concentraron en los municipios de San Nicolás, Santa Catarina, García, Guadalupe, Monterrey, Escobedo, Juárez, San Pedro Garza García, El Carmen, Salinas Victoria, Pesquería, Cadereyta y Zuazua.

IMG_6126.jpeg

En promedio, se limpiaron alrededor de 17 mil metros lineales de tubería por semana durante el periodo referido, de acuerdo con el organismo operador del agua.

Llaman a la corresponsabilidad ciudadana

Ortegón Williamson subrayó que, aunque las cuadrillas realizan un esfuerzo permanente, la colaboración de la ciudadanía es fundamental para el buen funcionamiento del sistema.

Pidió no arrojar al drenaje toallitas húmedas, grasas, aceites, restos de comida u otros residuos sólidos, así como evitar descargar al drenaje sanitario el agua de patios o cocheras.

IMG_6129.jpeg

“El drenaje sanitario no debe conectarse al drenaje pluvial, ya que arrastra tierra, piedras y objetos que obstruyen la red”, enfatizó.

Comercios deben cumplir normas

El titular de AyD recordó que los comercios deben contar con trampas de grasa y procesos especiales para el manejo de residuos, ya que su descarga directa al drenaje general puede provocar taponamientos y desbordamientos de aguas residuales en la vía pública o viviendas.

IMG_6130.jpeg

Finalmente, Agua y Drenaje de Monterrey reiteró el llamado a evitar arrojar cabello, pañales, toallas femeninas, preservativos, bolsas, cuerdas, arena, piedras, químicos y cualquier residuo sólido, con el fin de contribuir a un sistema más eficiente y un mejor servicio para toda la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

proteccion_civil_frio_socorre_6e1cc30b65
Socorre Protección Civil a 345 personas por frío
secundaria_frio_monterrey_3b3a16719f
Frío no detiene clases en secundaria del sur de Monterrey
Whats_App_Image_2026_01_12_at_1_01_02_AM_e962de73fb
Presa La Amistad tiene poca agua por entregas a EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T121611_756_9c088127b3
LEGO y Pokémon celebran 30 años con sus primeros sets oficiales
xabi_alonso_real_madrid_bfbb44624f
Real Madrid se queda sin DT; destituye a Xabi Alonso
EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T120205_512_780d46f19a
Paramount demanda a Warner y escala la pugna por su control
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×