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Nuevo León

AyD representará a México en torneo internacional de Pipe Tapping

Resumen: Agua y Drenaje competirá en Washington con equipos varonil y femenil en el certamen internacional de Pipe Tapping de la AWWA.

  • 02
  • Junio
    2026

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey representará a México en la competencia internacional de Pipe Tapping organizada por la American Water Works Association (AWWA), que se realizará del 22 al 24 de junio en Washington, Estados Unidos.

La delegación estará conformada por equipos varonil y femenil, marcando un hecho histórico para la institución al concretarse la primera participación de un representativo integrado exclusivamente por mujeres en este certamen internacional.

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El equipo femenil está conformado por Lizeth Esparza Rodríguez, Julia Modesta Zavala Perales, Minerva Odeth Candia Cruz y Myriam Abigail Garza Hernández, quienes comenzaron su preparación desde enero con entrenamientos permanentes para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Su participación representa un paso importante para la inclusión de más mujeres en una disciplina caracterizada por su alto nivel de exigencia técnica y operativa, además de destacar la capacidad y preparación del personal femenino dentro del sector hídrico.

Con este debut internacional, las integrantes del equipo buscarán demostrar que el talento, la disciplina y el profesionalismo forman parte fundamental del desarrollo presente y futuro de la institución.

Un equipo con experiencia mundial

Por su parte, el equipo varonil de Apodaca llega al certamen respaldado por una destacada trayectoria en competencias organizadas por la AWWA, donde ha obtenido múltiples campeonatos a nivel internacional.

Entre sus logros destacan primeros lugares obtenidos en ciudades como Anaheim, Chicago, Philadelphia, San Antonio y Toronto, además de representar a México en competencias mundiales celebradas en Ámsterdam y Anaheim.

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La experiencia acumulada a lo largo de los años ha convertido al representativo en uno de los equipos más competitivos de esta disciplina a nivel internacional.

¿En qué consiste la competencia?

El Pipe Tapping es una prueba especializada que evalúa la precisión, rapidez y capacidad técnica de los participantes mediante la simulación de una conexión domiciliaria a una red de agua potable.

La competencia consiste en perforar una tubería de hierro dúctil presurizada, instalar una válvula de toma, preparar una línea de cobre, colocar una válvula de banqueta y realizar la conexión a un medidor.

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Los equipos deben ejecutar cada procedimiento siguiendo estrictos estándares de seguridad y calidad, poniendo a prueba sus conocimientos y habilidades operativas.

Orgullo de Nuevo León y México

Con la participación de ambos equipos en Washington, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey buscará refrendar el nivel técnico de su personal frente a algunos de los mejores exponentes del sector hídrico internacional.

La institución destacó que cada competencia representa una oportunidad para mostrar la experiencia, preparación y compromiso de sus trabajadores, quienes han llevado el nombre de Nuevo León y de México a escenarios de talla mundial.

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La edición 2026 del certamen marcará un momento especial para Agua y Drenaje, al combinar la experiencia de un equipo consolidado con el histórico debut de un representativo femenil en una de las competencias más importantes de la industria del agua.


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