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Nuevo León

Promete AyD que reparará 75 kilómetros de tubería dañada

Agua y Drenaje de Monterrey estima reparar 75 kilómetros de tubería dañada de un total de 150 en toda la ciudad, considerados como los más afectados en la red

  • 17
  • Marzo
    2026

Agua y Drenaje de Monterrey estima reparar 75 kilómetros de tubería dañada de un total de 150 en toda la ciudad, considerados como los más afectados en la red de drenaje. 

Los kilómetros no son lineales, pues la mayor parte de lo afectado corresponde a tramos en donde se encuentran cercanos establecimientos de comida y zonas comerciales, donde la acumulación de grasas y aceites es más frecuente. 

Actualmente, 50 kilómetros de tubería ya están siendo reparados con recursos crediticios autorizados por los diputados locales en 2025, mientras que los 25 kilómetros restantes se ejecutarán con recursos propios de Agua y Drenaje. 

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“Me atrevo a decir que acabaremos con unos 2 kilómetros por mes, así que me puedo comprometer a tener con recursos propios otros 25 kilómetros en lo que resta del año. Esto permitiría acabar con la mitad de estos 150 kilómetros en un solo año. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo con los municipios y con mucho trabajo”, detalló el director de la paraestatal al ser cuestionado sobre el tema al término de un evento en el Club Industrial.          

La paraestatal ya cuenta con la identificación de los puntos que requieren reparación. Cada intervención se apoya en tecnología avanzada, a través de aplicaciones de órdenes de servicio que permiten a las cuadrillas registrar el tipo de problema y generar mapas de calor de los puntos críticos.

Según Obregón, “los taponamientos por grasa son muy difíciles de quitar, pero cada intervención genera una referencia para futuras inspecciones y recomendaciones, como el uso de trampas de grasa y su reemplazo cuando es necesario”.


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