Entregan en Zuazua apoyos de programa “Ayudamos a las Mujeres”

En el municipio de Zuazua este viernes se entregaron tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” y se inscribieron a nuevas beneficiarias.

Con esto, la iniciativa continúa creciendo en el norte del estado con el fin de fortalecer la autonomía y las oportunidades de miles de mujeres nuevoleonesas.

En el evento estuvieron diputados federales de Movimiento Ciudadano como Miguel Ángel Sánchez; locales como Armando Víctor Gutiérrez y la directora del programa, Dulce Alejandré.

Tras el arranque de la jornada, Sánchez, subrayó la importancia de que este programa siga ampliando su cobertura al pasar de $800 a $2,000 pesos y que más mujeres se integren a los beneficios.

“En cada recorrido me queda claro que las mujeres de Zuazua son el motor y el sostén de nuestras familias; apostarle a ustedes es apostarle al futuro de nuestro municipio y de todo Nuevo León”, indicó.

El legislador también resaltó el liderazgo del gobierno estatal y el trabajo de quienes impulsan esta política pública, que ha colocado a Nuevo León en primer lugar nacional en reducción de pobreza extrema.

Sánchez reafirmó su compromiso de seguir gestionando más recursos y más espacios dentro del programa.

“Estas primeras beneficiarias son solo el inicio, vamos a tocar puertas para que más mujeres entren al programa, en Zuazua se respeta, se quiere y siempre buscamos el cómo sí”, señaló.

Durante la entrega, la directora Dulce Alejandre informó que el programa continúa expandiéndose.

“Hoy hacemos un avance en la entrega de las primeras tarjetas de ‘Ayudamos a las Mujeres’, y este apoyo evoluciona en lo que damos mes con mes para que más mujeres puedan estar atendidas como prioridad”, expresó.

Gutiérrez añadió que el programa reconoce años de esfuerzo de miles de mujeres que sostienen a sus familias:

“Este apoyo es justicia; es para quienes le han dado tanto a Zuazua y a Nuevo León, siempre criando, educando y enfrentando adversidades. Este programa existe para reconocer ese esfuerzo y acompañarlo”, expresó el emecista.





