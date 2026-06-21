Llevará Félix Arratia programa ‘Ayudamos de Cerca’ a Juárez

En este espacio, las y los asistentes podrán dialogar directamente con el secretario y recibir orientación, gestión y acceso a los distintos programas

Luego de congregar a más de 1,400 personas en sus primeras dos jornadas realizadas en Ciénega de Flores y García, el programa "Ayudamos de cerca", encabezado por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, llegará este jueves al municipio de Juárez.

La tercera edición de esta estrategia de atención ciudadana se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la mañana en la Plaza Principal de Juárez.

En este espacio, las y los asistentes podrán dialogar directamente con el secretario y recibir orientación, gestión y acceso a los distintos programas que ofrece la dependencia estatal.

“Ayudamos de cerca nació con un objetivo muy claro: acercar el gobierno a la gente. Queremos estar donde están las y los ciudadanos, escucharlos de primera mano y ayudarles a resolver sus necesidades de manera directa y sin intermediarios. Si podemos atender una solicitud y darle seguimiento desde ese mismo momento, lo vamos a hacer”, expresó Arratia.

Destaca alta participación durante primeras jornadas desplegadas en Juárez

El funcionario estatal destacó que la alta participación registrada en las primeras jornadas confirma que existe una necesidad real de contar con espacios de atención accesibles para quienes, debido a sus horarios laborales o responsabilidades familiares, tienen dificultades para acudir a oficinas gubernamentales durante el día.

“Por eso estamos aquí desde muy temprano. Queremos que las personas puedan acercarse antes de iniciar su jornada laboral, llevar a sus hijos a la escuela o comenzar sus actividades. Nuestro compromiso es facilitar el acceso a los programas y servicios que pueden hacer una diferencia en su vida diaria”, señaló.

El secretario dijo sentirse especialmente motivado de regresar a Juárez, municipio que tuvo la oportunidad de gobernar, ahora desde su responsabilidad al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

“Juárez conoce de primera mano el compromiso que tiene el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Samuel García, con las familias de Nuevo León. Hoy contamos con programas que ponen en el centro a las personas y que reconocen el esfuerzo de quienes durante años no fueron tomados en cuenta”, indicó.

Para garantizar una atención integral, en cada jornada participan las subsecretarías de Protección Social y Oportunidades; Desarrollo Comunitario Integral; Diversidad e Inclusión Social; Prevención y Seguridad Humana; así como Inversión Social y Alianzas Estratégicas.

"Ayudamos de cerca" forma parte de la estrategia de proximidad social impulsada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión para mantener una gestión cercana facilitando el acceso a programas y servicios.

Programas disponibles y registro

Entre los programas que estarán disponibles durante la jornada se encuentran:

Ayudamos a las Mujeres (en sus vertientes de Jefas de Familia e Impulso a Cuidadoras).

Hambre Cero.

Personas con Discapacidad.

Diversos apoyos sociales y servicios de orientación.

Asimismo, los ciudadanos podrán realizar gestiones para acceder a aparatos funcionales como sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas, entre otros apoyos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Las personas interesadas en participar deberán realizar un registro previo en el siguiente enlace: https://eventos-gob-nl.mx/eventos/ayudamos-de-cerca-juarez-25-de-junio.