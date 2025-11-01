Cerrar X
Nuevo León

Bloquean Venustiano Carranza; protestan muerte de motociclista

Bloquean carriles y prenden fuego en Venustiano Carranza para exigir justicia tras la muerte del joven motociclista presuntamente arrollado por una patrulla.

  • 01
  • Noviembre
    2025

Al denunciar que una negligencia de la Policía de Monterrey le arrebató la vida a un joven motociclista el viernes, -y que el incidente no se trató de una persecución por un presunto delito-, habitantes de la colonia 10 de Marzo bloquearon e incendiaron la avenida Venustiano Carranza.

Según la autoridad, la muerte de Jesús Osvaldo Vázquez Moreno, de 19 años, ocurrió tras chocar contra una barda al intentar escapar de una revisión por circular en un vehículo con reporte de robo.

Testigos y familiares, sin embargo, acusan que la víctima mortal y su acompañante se dirigían a una rodada por Halloween cuando fueron embestidos por una patrulla que viajaba en sentido contrario.

“La policía lo aventó y mi hijo tenía su cara toda llena de sangre, lo jalonearon del cuello también.

“En la noche los policías se acercaron porque supuestamente se iban a hacer responsables, pero ahorita ya vemos que no”, compartió María Elizabeth Moreno, mamá del fallecido.

Con pancartas, e incendiando basura y llantas sobre la avenida, los familiares presentaron documentos para recriminar que la motocicleta no era robaba.

“Está todo certificado, están los pagos a su nombre, aquí están los comprobantes.

“Después del atropello la moto se la robaron, el casco tampoco apareció, ni su celular”, dijo Alexis Salazar, amiga de Jesús Osvaldo.

La protesta comenzó minutos antes de las 3:00 de la tarde, y para las 6:00 pm la movilización continuaba avivando los incendios y restringiendo la circulación de Carranza. 

Además del fallecimiento, aseguraron temer por la integridad del otro joven que iba en la moto, Jorge Arturo de 18 años, y quien la autoridad lo reportó como detenido.

A través de una ficha informativa, la Policía de Monterrey informó que tiene historial criminal.

Así mismo, bajo custodia se encuentra la mamá del sobreviviente, pues presuntamente atacó a los elementos de seguridad pública.

“La madre de familia de uno de los presuntos trataba de impedir la detención de su hijo, agrediendo al personal de la Policía de Monterrey”, se lee en el comunicado, “por tal motivo la mujer también fue detenida por resistencia a particulares.

“Se informó que Jorge Arturo F., cuenta con antecedentes por lesiones con arma de fuego”.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche en calles del sector, y el fallecimiento de Jesús Osvaldo se reportó a las 2:00 de la mañana del sábado mientras era atendido en el Hospital Universitario.


