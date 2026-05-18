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Tamaulipas

Ambulantes bloquean Tampico por presuntos abusos

Comerciantes protestaron y bloquearon calles en Tampico para exigir respeto y la destitución del jefe de vía pública por medidas que afectan sus ventas

  • 18
  • Mayo
    2026

Comerciantes ambulantes de Tampico protestaron ante lo que consideran tratos prepotentes por parte del nuevo jefe de vía pública Marco Sandoval.

Durante más de dos horas los oferentes se colocaron obstruyendo las calles aledañas  a la presidencia municipal de Tampico exigiendo respeto por sus años de trabajo y culpando al  nuevo funcionario de malos tratos.

Al parecer la medida que ocasionó la molestia de los comerciantes fue que se prohibió el uso de tanques de gas en puestos cercanos al área de juegos en la Laguna del Carpintero, donde ellos elaboran algunos productos gastronómicos.

María de Lourdes Cobos encabezó la protesta junto con otros comerciantes quienes exigieron la destitución del jefe de vía pública.

Aseguraron que esta nueva disposición daña sus negocios pues en su mayoría se dedican a venta de comida o snacks como plantitas o algodones lo que necesita de gas.


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