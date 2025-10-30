Brinda Miguel Flores atención integral a mujeres de NL

Con el objetivo de brindar atención integral y especializada a las mujeres, el Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, inauguró el Centro LIBRE en el municipio de Juárez.

Durante el evento, Flores destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el bienestar y la seguridad de las neoleonesas y mexicanas.

"Desde el Gobierno del Estado de Nuevo León vamos a seguir luchando y asegurándonos de que existan este tipo de lugares en todos los rincones de nuestro estado. Con la colaboración de los municipios, del Congreso local, del Congreso federal, del Senado y de la Federación, estoy seguro de que podremos llevar estos espacios a todos los rincones de México”, señaló el secretario.

Además, reiteró el firme compromiso del Gobierno estatal con el empoderamiento femenino.

“Vamos a seguir trabajando por las mujeres, porque cuando una mujer se siente segura y protegida, Nuevo León sigue avanzando”, afirmó.

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlalli Hernández reconoció el trabajo del gobierno estatal en favor de niñas, mujeres adultas y adultas mayores, y subrayó el valor de los Centros LIBRE.

“Me da mucho gusto que esté aquí el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, porque da cuenta de la relevancia que el gobierno estatal le da a las acciones en favor de las mujeres. Un Centro LIBRE es un espacio de libertad, igualdad, bienestar, redes comunitarias y emancipación. Cuando una mujer vive violencia o atraviesa una situación difícil, aquí encuentra acompañamiento psicológico y jurídico”, expresó Hernández Mora.

Por su parte, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, resaltó que la apertura de este Centro LIBRE es un claro ejemplo del fortalecimiento en la colaboración entre los tres niveles de gobierno para ofrecer una atención más cercana y efectiva a las mujeres del municipio.

“Hoy, con la inauguración de este Centro, estrechamos una vez más las manos entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para seguir trabajando por las mujeres, impulsando su empoderamiento y brindándoles más herramientas para salir adelante”, declaró Arratia.

En el evento también estuvieron presentes la Secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan, el senador Waldo Fernández, así como diputadas y diputados locales y federales.

