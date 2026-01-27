Podcast
Nuevo León

Ofrecen atención gratuita a mujeres violentadas en Nuevo León

Desde atención psicológica hasta asesoría legal, son algunos de los servicios que brinda la dependencia para aquellas nuevoleonesas víctimas de violencia

La Secretaría de las Mujeres ofrece atención gratuita psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia en la entidad.

La titular Graciela Buchanan Ortega reveló que cuentan con 33 centros de atención, en los que las mujeres pueden acceder a servicios que las ayuden a prevenir, atender y erradicar la violencia.

De acuerdo con la titular de la dependencia, más de 16,000 mujeres fueron beneficiadas con los más de 110,000 servicios otorgados a través de los protocolos oridinarios y de emergencia en los Centros de Atención Violeta y Centros LIBRE.

¿Qué puedes encontrar en los Centros Violeta?

Los Centros Violeta ofrecen atención gratuita psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia y organizaciones de la sociedad civil tanto para las mujeres, como para sus hijos e hijas.

Autoridades dieron a conocer que dichos servicios se destinan también para los casos vinculados con la violencia familiar, atención psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia.

