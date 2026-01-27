Ofrecen atención gratuita a mujeres violentadas en Nuevo León

La Secretaría de las Mujeres ofrece atención gratuita psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia en la entidad.

La titular Graciela Buchanan Ortega reveló que cuentan con 33 centros de atención, en los que las mujeres pueden acceder a servicios que las ayuden a prevenir, atender y erradicar la violencia.

De acuerdo con la titular de la dependencia, más de 16,000 mujeres fueron beneficiadas con los más de 110,000 servicios otorgados a través de los protocolos oridinarios y de emergencia en los Centros de Atención Violeta y Centros LIBRE.

¿Qué puedes encontrar en los Centros Violeta?

Los Centros Violeta ofrecen atención gratuita psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia y organizaciones de la sociedad civil tanto para las mujeres, como para sus hijos e hijas.

Autoridades dieron a conocer que dichos servicios se destinan también para los casos vinculados con la violencia familiar, atención psicológica, acompañamiento, asesoría y orientación legal, así como gestoría social a mujeres que enfrentan una situación de violencia.

Comentarios