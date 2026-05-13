Alertan en Reynosa por retos virales sobre falsos tiroteos

Los retos virales relacionados con supuestos tiroteos en escuelas, que recientemente han sido replicados por jóvenes y adolescentes, continúan generando preocupación entre autoridades y familias debido a las afectaciones psicológicas, la movilización de cuerpos de seguridad y la suspensión de clases que provocan en distintas instituciones educativas.

Ante esta situación, la Procuraduría de la Defensa del Menor en Reynosa señaló que este tipo de acciones no deben considerarse simples bromas o travesuras, sino conductas que también deberían implicar responsabilidad para los padres de familia.

Señalan responsabilidad de los padres en supervisión digital

La procuradora del menor en Reynosa, Frida Paoleti Leyva, afirmó que los padres son responsables de supervisar el comportamiento y el uso que sus hijos hacen de las redes sociales y dispositivos electrónicos.

“Claro que debería de haberla, quién es el que no está supervisando, volvemos a lo mismo en el tema de que tú como padre eres responsable de las acciones de tu hijo, tú como padre eres responsable del hijo que formaste, los hijos no nos formamos solos, entonces si todo el tiempo tiene Internet, si todo el tiempo tú como Padre no está supervisando, no estás en compañía, no te enteras de lo que tu hijo está haciendo, es tu responsabilidad, el cuidado del adolescente”, expresó.

La funcionaria explicó que el incremento en las atenciones psicológicas a menores refleja una problemática social más profunda, relacionada con la falta de comunicación y acompañamiento familiar.

Indicó que actualmente muchos niños y adolescentes están creciendo bajo la influencia de las redes sociales, con poca convivencia presencial tanto con sus amigos como con sus propias familias.

“Esta generación es la más sola, la más abandonada, porque están incomunicados con sus amigos, porque es a través de redes sociales, no tienen contacto físico, no tienen contacto con su familia, no hay una conversación cara cara, en los mismos domicilios, tus hijos te hablan por teléfono desde el piso de arriba, entonces qué está pasando”, señaló.

Advierten consecuencias legales y sociales para menores

Frida Paoleti Leyva destacó que en algunos estados de México y en Estados Unidos existen centros correccionales para menores, donde este tipo de conductas son consideradas actos de violencia que afectan a la sociedad y a otros jóvenes.

Sin embargo, advirtió que en muchas regiones del país este tipo de instituciones han desaparecido, situación que ha permitido que menores sin supervisión incurran en acciones que generan consecuencias para toda la población, como ocurre actualmente con este reto viral.

Asimismo, señaló que en Tamaulipas únicamente existe un centro especializado para menores infractores ubicado en el municipio de Güémez, donde se brinda seguimiento integral y escolarización a adolescentes que enfrentan procesos legales.

“Muchos países están legislando a favor de que hasta determinada edad puedan tener acceso a los dispositivos electrónicos, eso deberíamos de hacer en México legisladores, el único centro que existe es en Güémez, en donde van los menores infractores que ya están con una condena o un proceso por la comisión de un delito, van a este centro en Güémez, que es un centro de integración, es un centro en donde se les da escolarización”, puntualizó.

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