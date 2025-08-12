Busca Fuerza Civil tener 7,000 elementos este año

En los últimos cuatro meses que le restan al 2025, la corporación Fuerza Civil plantea incrementar sus números a 7,000 elementos y reforzar su equipamiento para brindar un mejor servicio a los nuevoleoneses.

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad del estado, explicó en entrevista con El Horizonte que actualmente cuentan con 6,000 uniformados y más de 700 cadetes en la academia, un paso más en dirección a cumplir la meta de esta administración.

Asimismo, el titular de Fuerza Civil indicó que plantean sumar un helicóptero más a sus filas debido al desempeño que ha tenido el primer Black Hawk en diligencias de vigilancia y rastreo aéreo.

“Nosotros estamos por llegar a los 7,000 elementos, que nos va a permitir tener más cobertura; ya somos 6000, hay 700 nuevos ya en formación, vamos a cumplir este mismo año esta meta".

“Estamos pensando equipar cada vez más a nuestra corporación; ha sido muy importante el desempeño de esta nave (Black Hawk) y estamos evaluando si es necesario tener más equipamiento como ese”, comentó Escamilla.

Y es que, al inicio de esta administración estatal encabezada por Samuel García, recibieron la corporación Fuerza Civil con 4,000 elementos; es decir, que para finales de este año estiman un incremento del 75% en sus filas.

También Escamilla destacó la disminución del 70% en delitos de alto impacto como homicidios y lo atribuyó a la coordinación que existe actualmente entre las distintas instancias de seguridad de los tres niveles.

Al igual que todos, trabajan con un mismo ideal, el cual es que este año sigan destacando en materia de seguridad y fortalecer las capacidades de los elementos para detectar a los generadores de violencia u objetivos prioritarios.

“Estamos en una fase de contención de los delitos de alto impacto; sobre todo homicidios, que tienen una disminución bastante importante en lo que va de este año. Nosotros lo que queremos es seguir fortaleciendo las capacidades para identificar a los generadores de violencia, para trabajar de la mano del grupo de coordinación y esto, pues, tiene que ser el mejor año en materia de seguridad".

“Sin duda, los trabajos de coordinación que existen entre los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno federal, las fiscalías, las policías estatales, en este caso Fuerza Civil, y las policías municipales, todos estamos trabajando bajo un mismo eje, bajo indicadores muy, muy concretos, que es bajar el delito de homicidio”, agregó el secretario.

Tras asesinato del delegado de FGR despliegan operativo

Tras el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna en Tamaulipas, Fuerza Civil de Nuevo León aseguró trabajar en coordinación entre estados para mantener la seguridad.

Gerardo Escamilla informó que, derivado de este hecho violento ocurrido el pasado 4 de agosto en Tamaulipas, se desplegó un operativo en la colindancia con Reynosa.

Asimismo, el también titular de Fuerza Civil habló de la existencia de un grupo de trabajo entre Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León donde se comparte información y también se trabaja con el gobierno federal.

“Nosotros tenemos un grupo de trabajo con tres estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; sin duda compartimos información y este evento tan lamentable, pues nos organizó ciertos operativos en una zona, particularmente la zona que colinda con Reynosa, y estamos trabajando en coordinación con el Gobierno Federal”, explicó Escamilla.

En Nuevo León, el secretario agregó que se mantienen dos operativos importantes, el Operativo Muralla en municipios periféricos y las labores del Grupo de Coordinación Metropolitana en la urbe regia.

“Trabajamos con dos operativos generales: lo que hacemos en la zona rural, a lo que le llamamos la Operación Muralla, y lo que sucede en el área conurbada es a través del grupo de coordinación”, detalló Escamilla.

Además, el titular de Fuerza Civil reconoció que hay áreas de oportunidad en la seguridad carretera, pero también dijo que ya se trabaja en ello y esperan recibir equipamiento para reforzar la vigilancia en los caminos que conectan municipios, así como entradas y salidas del Estado.

“Tenemos información que nos dice que debemos mejorar ya y en próximos días vamos a recibir equipamiento; ya tenemos personal expreso para esto y vamos a reforzar la División Caminos a través de más de 150 unidades con más de 400 elementos".

“Nos vamos a coordinar con Guardia Nacional para precisamente tener presencia en la carretera 57, en la carretera Reynosa, en la carretera Laredo y garantizar que nuestros caminos estén custodiados y vigilados por fuerza si lo necesitamos para viajar a gusto”, agregó Escamilla.

