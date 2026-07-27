Retiran 15 conductores en operativos antialcohol en Matamoros

Con estas acciones, se busca reforzar la seguridad vial y disminuir el número de accidentes asociados al consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad

Durante un operativo nocturno de vigilancia vial, autoridades municipales retiraron de circulación a más de 15 conductores que manejaban en estado de ebriedad, como parte de las acciones para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

De acuerdo con la información difundida, los filtros de revisión se mantienen activos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos en las vialidades y evitar posibles tragedias. En este contexto, se destacó que cada conductor sancionado representaba un potencial peligro tanto para sí mismo como para terceros.

Fortalecerán operativos con ampliación de horarios y más puntos revisión

Asimismo, se informó que estos operativos no solo continuarán, sino que serán fortalecidos en los próximos días con la ampliación de horarios, incremento en el número de puntos de revisión y mayor presencia de elementos en diferentes sectores de Matamoros.

Las autoridades también reiteraron que no habrá excepciones ni intervenciones para evitar sanciones en casos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol, al tratarse de una falta que pone en riesgo la vida de la población.

Con estas acciones, se busca reforzar la seguridad vial y disminuir el número de accidentes asociados al consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.