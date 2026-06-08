Busca Miguel Flores endurecer penas contra el maltrato animal

Tras conocer el caso de Pay de Limón, un perro que perdió sus patas a causa de la violencia extrema, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, anunció que impulsará reformas para fortalecer la protección animal en Nuevo León.

El funcionario estatal señaló que estas agresiones evidencian la urgencia de revisar y endurecer las sanciones contra quienes ejerzan crueldad hacia los animales.

“Conocer la historia de Pay de Limón me tocó muy hondo. No podemos permitir que hechos tan crueles sigan ocurriendo. Voy a buscar que existan leyes y castigos más severos para quienes se atrevan a dañar de esta forma a los animales”, expresó.

Flores Serna convivió con Pay de Limón y reconoció la labor que realizan organizaciones dedicadas al rescate y rehabilitación de animales víctimas de maltrato.

Asimismo, agradeció el trabajo de Milagros Caninos, asociación que le brindó atención y cuidado para que pudiera tener una nueva oportunidad de vida.

“El bienestar animal es una causa que nos involucra a todos. Debemos seguir promoviendo el respeto, la protección y el trato digno hacia todos los seres vivos”, agregó.

El funcionario estatal reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la protección de los animales y contribuyan a prevenir y sancionar cualquier acto de maltrato o crueldad en la entidad.

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