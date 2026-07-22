Gobierno de Victoria denuncia incendio en relleno sanitario

Con esta denuncia se busca que la autoridad ministerial lleve a cabo la investigación correspondiente y, en su caso, sancione a quien resulte responsable

El Gobierno de Ciudad Victoria presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por los daños ocasionados por el incendio registrado en un área del confinamiento de desechos sólidos, además de proceder contra quien resulte responsable.

La acción legal fue promovida por Manuel Alejandro Ávila Camacho, consejero jurídico del Ayuntamiento, y quedó registrada bajo el Folio FG/DC/VIC/07133/2026.

Con esta denuncia se busca que la autoridad ministerial lleve a cabo la investigación correspondiente y, en su caso, sancione a quien resulte responsable por los hechos que generaron condiciones de riesgo para la ciudadanía.

Como parte de la denuncia, Gumercindo Vanoye Treto, jefe del Departamento del Relleno Sanitario, rindió su testimonio en representación del Gobierno municipal.

El funcionario expuso que el 21 de julio del presente año realizó un recorrido de supervisión por el área, donde detectó el inicio del incendio que puso en riesgo la seguridad y la salud de la población.