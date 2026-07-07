La presidenta del Sistema DIF Matamoros, Ana Ariceaga de Granados, señaló que estas acciones buscan acercar los apoyos a la población que más lo necesita

Inicio / Tamaulipas / DIF Matamoros lleva Mercadito a Bajo Costo a más de 250 familias

Alrededor de 250 familias del sector Mundo Nuevo fueron beneficiadas con el programa “Mercadito a Bajo Costo”, impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con el Sistema DIF Matamoros, durante una nueva edición de la brigada “Martes en tu Colonia”.

La estrategia, que el pasado 7 de julio de 2026 cumplió cinco semanas recorriendo diferentes sectores de la ciudad, busca fortalecer la economía de los hogares mediante la venta de productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad a precios accesibles.

La presidenta del Sistema DIF Matamoros, Ana Ariceaga de Granados, señaló que estas acciones tienen como propósito acercar los apoyos directamente a la población que más lo necesita, reforzando una política de atención cercana a la ciudadanía.

Durante la jornada también estuvo presente el alcalde Beto Granados, quien acompañó la entrega de apoyos y la prestación de diversos servicios gratuitos para los asistentes.

Entre los servicios ofrecidos se incluyeron atención médica general, servicios dentales y asesoría jurídica, facilitando el acceso de las familias a una atención integral en un solo lugar.

La titular del DIF municipal destacó que, además del programa “Mercadito a Bajo Costo”, la institución mantiene el trabajo para acercar programas y servicios que generen un impacto positivo en la calidad de vida de las familias matamorenses.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades municipales reiteran su compromiso de permanecer cercanas a la población y atender de manera directa sus principales necesidades.