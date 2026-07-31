Cabildo de Escobedo concede nueva licencia a Andrés Mijes

La separación temporal del alcalde tendrá una duración de 30 días, los cuales serán sin goce de sueldo y surtirán efecto del 31 de julio al 29 de agosto

El cabildo del Municipio de Escobedo aprobó la solicitud de licencia temporal solicitada por el edil Andrés Mijes Llovera para ausentarse de su cargo como presidente municipal.

La separación temporal del alcalde tendrá una duración de 30 días, los cuales serán sin goce de sueldo y surtirán efecto del 31 de julio al 29 de agosto.

Cabe destacar que esta es la segunda solicitud de su tipo aprobada recientemente, pues el pasado 1 de julio ya se le había concedido un permiso previo por el mismo periodo de 30 días.

Ratifican a encargado del despacho

La aprobación se dio de manera unánime por parte de los síndicos y regidores en el marco de una sesión extraordinaria de cabildo.

Durante la misma reunión edilicia, se ratificó a José Antonio Quiroga Chapa como Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, garantizando la continuidad operativa y administrativa del municipio durante la ausencia de Mijes Llovera.

Tras asumir la ratificación, Quiroga Chapa expresó su agradecimiento al cuerpo edilicio por el respaldo otorgado: