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Cabildo de Escobedo concede nueva licencia a Andrés Mijes
La separación temporal del alcalde tendrá una duración de 30 días, los cuales serán sin goce de sueldo y surtirán efecto del 31 de julio al 29 de agosto
Por Carlos Nava | 31 Julio 2026
El cabildo del Municipio de Escobedo aprobó la solicitud de licencia temporal solicitada por el edil Andrés Mijes Llovera para ausentarse de su cargo como presidente municipal.
La separación temporal del alcalde tendrá una duración de 30 días, los cuales serán sin goce de sueldo y surtirán efecto del 31 de julio al 29 de agosto.
Cabe destacar que esta es la segunda solicitud de su tipo aprobada recientemente, pues el pasado 1 de julio ya se le había concedido un permiso previo por el mismo periodo de 30 días.
Ratifican a encargado del despacho
La aprobación se dio de manera unánime por parte de los síndicos y regidores en el marco de una sesión extraordinaria de cabildo.
Durante la misma reunión edilicia, se ratificó a José Antonio Quiroga Chapa como Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, garantizando la continuidad operativa y administrativa del municipio durante la ausencia de Mijes Llovera.
Tras asumir la ratificación, Quiroga Chapa expresó su agradecimiento al cuerpo edilicio por el respaldo otorgado:
"Agradezco el voto de confianza de los integrantes del Cabildo; me comprometo a seguir dando el mejor de los esfuerzos para mantener la continuidad de los programas sociales, la atención ciudadana y los proyectos de infraestructura en curso", puntualizó.
Con este acuerdo, la Administración Municipal mantendrá en marcha sus planes de trabajo, obras públicas y atención a la ciudadanía de manera regular durante el mes de agosto.