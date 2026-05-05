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Nuevo León

Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura

Durante la sesión de cabildo, el alcalde oficializará su petición con el objetivo de dar atención a proyectos personales con miras al 2027.

  • 05
  • Mayo
    2026

Tras solicitar licencia como alcalde de Escobedo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Nuevo León, Andrés Mijes aseguró con firmeza: “Yo voy con todo”.

Licencia temporal sin sueldo

La licencia, sin goce de sueldo, tendrá vigencia del 1 al 30 de junio. Durante ese periodo, el Ayuntamiento deberá nombrar a un encargado de despacho para suplir su ausencia.

Se prevé que en la próxima sesión de Cabildo, programada alrededor del 20 de mayo, regidores y síndicos designen a la persona que asumirá temporalmente la Presidencia Municipal.

Ruta hacia la candidatura de Morena

Mijes Llovera afirmó que su objetivo es convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León, bajo la figura de “coordinador de los Comités de Defensa de la 4T”.

El registro de aspirantes iniciará el 22 de junio, una vez que se emita la convocatoria oficial y se definan las reglas del proceso interno.

El alcalde adelantó que, tras el arranque formal, se dedicará de lleno a actividades de proselitismo.

“Yo voy con todo, porque ya llegó el momento de la transformación estilo Nuevo León”, afirmó.

Proyecto para Nuevo León

Mijes aseguró que su intención es impulsar un proyecto que “le sirva y le cumpla” a la entidad.

“Voy por un proyecto que le sirva y le cumpla a Nuevo León como merecemos”, expresó.

Durante la sesión en la que anunció su decisión, estuvo acompañado por su familia: su padre, su esposa y sus cuatro hijos.

Críticas al gobierno estatal

El edil con licencia consideró que la actual administración estatal ha “equivocado el camino” y evocó al empresario Eugenio Garza Sada como referencia histórica del desarrollo de la entidad.

“Don Eugenio Garza Sada se apenaría de ver en manos de quién está el Estado, nos preguntaría cómo lo permitimos”, señaló.

Los “cinco grandes enemigos” de Nuevo León

Mijes Llovera identificó lo que llamó los cinco principales problemas del estado:

  • Inseguridad
  • Falta de oportunidades
  • Tráfico y mala movilidad
  • Contaminación
  • Escasez de agua

Además, agregó un sexto factor que calificó como “enemigo interno”:

“La división social, la falta de acuerdos y el no tejer puentes entre la sociedad”, puntualizó.

El aspirante reiteró que su proyecto busca recuperar la “grandeza del capitalismo social norteño” y combinarla con el “humanismo de la transformación”.


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