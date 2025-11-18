Cerrar X
san_pedro_detenido_2d78c3c282
Nuevo León

Cae hombre por presunto robo a casa habitación en San Pedro

La Policía de San Pedro detuvo a Juan 'N'., de 52 años, por el presunto robo a una casa habitación en la colonia Rincón de San Francisco

  • 18
  • Noviembre
    2025

La Policía de San Pedro detuvo a un hombre por el presunto robo a casa habitación en la colonia Rincón de San Francisco, luego de que el propietario de una vivienda lo sorprendiera dentro del inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Padre Mier. 

El dueño de la casa informó que observó a un individuo salir por la ventana de la cocina aún dentro de su propiedad. 

Al enfrentarlo, el sospechoso habría lanzado amenazas asegurando portar un arma y posteriormente intentó huir hacia la vía pública.

El afectado y otros residentes lograron retener al hombre mientras solicitaban la presencia policial. 

Minutos más tarde, elementos municipales arribaron al sitio y procedieron a su detención, el presunto responsable fue identificado como Juan 'N'., de 52 años.

Durante una inspección corporal, los oficiales localizaron en la bolsa derecha del short del detenido una navaja de aproximadamente 15 centímetros, además, se le aseguró una bolsa de plástico color rosa en cuyo interior había una tableta electrónica y una botella de licor. 

Según el reporte, ambos objetos fueron reconocidos por la víctima como pertenencias de su domicilio.

El hombre fue trasladado a las instalaciones del C2 para iniciar los procedimientos correspondientes y quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reiteró que mantiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta delictiva dentro del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

d994332a_83fb_492e_9371_1924f8332406_3eb296bb1e
Operativos en Tamaulipas afectan $251 mdp a la delincuencia
IMG_6894_8c685ee996
Resalta Andrés Mijes reducción de delitos en Escobedo
fsbhdsh_21c30479d5
Refuerza Santa Catarina, recorridos de seguridad casa por casa
publicidad

Últimas Noticias

catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×