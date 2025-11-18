Cae hombre por presunto robo a casa habitación en San Pedro

La Policía de San Pedro detuvo a un hombre por el presunto robo a casa habitación en la colonia Rincón de San Francisco, luego de que el propietario de una vivienda lo sorprendiera dentro del inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Padre Mier.

El dueño de la casa informó que observó a un individuo salir por la ventana de la cocina aún dentro de su propiedad.

Al enfrentarlo, el sospechoso habría lanzado amenazas asegurando portar un arma y posteriormente intentó huir hacia la vía pública.

El afectado y otros residentes lograron retener al hombre mientras solicitaban la presencia policial.

Minutos más tarde, elementos municipales arribaron al sitio y procedieron a su detención, el presunto responsable fue identificado como Juan 'N'., de 52 años.

Durante una inspección corporal, los oficiales localizaron en la bolsa derecha del short del detenido una navaja de aproximadamente 15 centímetros, además, se le aseguró una bolsa de plástico color rosa en cuyo interior había una tableta electrónica y una botella de licor.

Según el reporte, ambos objetos fueron reconocidos por la víctima como pertenencias de su domicilio.

El hombre fue trasladado a las instalaciones del C2 para iniciar los procedimientos correspondientes y quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reiteró que mantiene una política de cero tolerancia hacia cualquier conducta delictiva dentro del municipio.

