Juan M.G.G., alias 'El Miky' o 'El 086', identificado como presunto segundo al mando de una red criminal vinculada a la los Beltrán Leyva fue detenido

Inicio / Nacional / Cae presunto segundo al mando de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó en la captura de Juan M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”, señalado como presunto segundo al mando de una estructura criminal vinculada con la Organización Beltrán Leyva que opera en distintas regiones de Oaxaca.

La detención se realizó en el municipio de Ejutla de Crespo, en la región de los Valles Centrales, informó el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

Junto con el presunto operador criminal también fueron detenidas tres personas identificadas con las iniciales H.E.A., P.P.M. y E.H.S.

Logramos la captura de J.M.G.G., alias "El Miky" o "El 086". Un corrido difundido en plataformas digitales y un tatuaje fueron piezas clave para fortalecer los trabajos de inteligencia que permitieron identificar y detener a quien era considerado el segundo al mando de la célula… pic.twitter.com/047gGsm4oL — Bernardo Rodríguez Alamilla (@FiscalOaxaca) July 30, 2026

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia desarrollados de manera coordinada con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras áreas de seguridad.

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron armas de fuego y dos vehículos, uno de ellos con blindaje.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Lo señalan como operador clave de la organización

Según las investigaciones de la Fiscalía, “El Miky” ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura del grupo criminal y presuntamente tenía bajo su responsabilidad el control territorial, la coordinación de grupos armados y la ejecución de acciones violentas.

Las autoridades también lo relacionan con actividades de tráfico y distribución de drogas mediante un corredor que conecta la región de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

La carpeta de investigación señala que su influencia se extendía a municipios como Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán, además de comunidades como Lachigoló y Mitla, consideradas estratégicas para el movimiento de cargamentos ilícitos y el acceso hacia la capital del estado.

La Fiscalía ubica a “El Bogar” como líder de la red

Por encima de Juan M.G.G., las autoridades identifican a Ricardo Estévez Colmenares, también conocido como Bogar Soto Rodríguez o “El Bogar”, a quien consideran el principal responsable de la organización criminal en Oaxaca.

La Fiscalía recordó que Estévez Colmenares fue sancionado en diciembre de 2023 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como jefe de plaza de la Organización Beltrán Leyva en la entidad y lo relacionó con operaciones de narcotráfico investigadas por autoridades estadounidenses.

Por su parte, Bernardo Rodríguez señaló que dicha captura representa un golpe a la capacidad operativa y logística de la organización en las zonas donde se concentra la mayor incidencia de homicidios dolosos en Oaxaca.

De acuerdo con cifras presentadas por la Fiscalía, las regiones de la Costa, el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales concentran el 74% de los asesinatos registrados en el estado durante 2026.

Dentro de ese porcentaje, la Costa acumula el 41% de los casos, seguida por los Valles Centrales con el 30% y el Istmo con el 29%.