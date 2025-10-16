Cantante Edwin Luna denuncia ser víctima de las preventas

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, rompió el silencio y denunció públicamente haber sido víctima de un fraude inmobiliario por parte de la desarrolladora Wellmedic, con una propiedad en Quintana Roo.

Denunció que la transacción fraudulenta ocurrió bajo la figura de “oferta de compra”, por lo que exigió que este recurso ya no sea permitido ni en Nuevo León ni en México.

En entrevista con El Horizonte, el cantante relató que su inversión comenzó con ilusión y visión de futuro, pero terminó convertida en una amarga experiencia.

Luna explicó que, en octubre de 2019, se involucró en el proyecto de turismo médico que prometía “revolucionar” La Riviera Maya con clínicas especializadas, quirófanos de última generación y un hotel boutique destinado a pacientes en recuperación; sin embargo, las promesas quedaron en el aire.

Desde 2022, los pagos de rentas mensuales encuentran detenida parte del atractivo financiero ofrecido a los inversionistas; fueron suspendidos.

“Yo caí en la trampa por ahí de las promesas de compra y venta con Wellmedic específicamente, pero en este caso en particular, pues bueno, caímos por ahí en la trampa del fraude y al final de cuentas la inversión que se hizo, pues no se ha recuperado absolutamente nada".

“Eso fue en el 2019, ya estamos terminando 2025 y, al parecer, pues no se le ve fin al momento; los que tienen la experiencia en esto, hablamos de un local comercial; lo que le daba el gran valor es que vaya allá en Quintana Roo”, indicó.

El intérprete de “Broche de Oro” aseguró que el proyecto se promovía con un esquema de rentas garantizadas a 20 años, pero las obligaciones se incumplieron apenas dos años después. Luna también subrayó que no se trata de un caso aislado.

“Había un sistema de rentas porque iba a entrar otra persona ahí, que lo interesante es que hablábamos de 20 años de renta, entonces imagínate, esto fue en 2019, empiezan a pagar rentas y para el 2022 se empezaron ya a dejar de pagar; hablamos de dos años, prácticamente dos años en los que uno de los 20, que era el acuerdo”.

“Nadie está exento de esto. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué. Porque el médico. Hay muchos inversionistas de años de experiencia, que tengo el gusto de algunos de ser amigo, algunos de conocer, y que también están teniendo un problema grave”.

Hasta el momento, la empresa Wellmedic no ha emitido postura pública sobre las acusaciones.

Pide Luna reforzar ley por fraudes inmobiliarios

Con la experiencia de un fraude inmobiliario por parte de Wellmedic Health Centers, el cantante de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, señaló la importancia de no dejar impunes este tipo de acciones y marcar un precedente.

Luna explicó que más que su caso, ve el problema más grave para las personas que pierden hasta el 90% de su patrimonio esperando que pueda incrementar su inversión, confiando en promesas falsas de rendimientos.

A pregunta expresa de si es necesario reforzar las leyes contra este esquema de promesa de compra, el cantante dijo que es necesario cuidar la creciente publicidad y promoción de supuestas mejoras en rendimientos a través de un buen esquema legal.

“Creo que sí y fíjate, lo mencionaba en un momento que no es precisamente por mí, porque uno entiende y uno tiene que tener claro que ya nos tropezamos, pero al voltear y ver que hay algunos afectados que entregaron todo su patrimonio o el 90% del patrimonio, pensando en que este desarrollo les iba a llevar a crecer más como familia y al final se quedaron sin nada".

“Hay que poner en el renglón y ojalá con este caso de Wellmedic, que es algo grande, sirva para que también le piensen ellos en seguir cometiendo este tipo de fraudes. Toda la gente que esté pensando en algún momento dañar a más que no lo haga".

“Cuidar esos detalles porque hay muchas más familias que siguen confiando en esto, porque yo no veo que las preventas se hayan acabado. Cada vez veo más anuncios y que cada vez prometen más”.

¿Qué es Wellmedic?

Wellmedic Health Centers es una empresa originaria de Monterrey que se presenta como el centro médico más innovador de Latinoamérica y como una oportunidad de inversión inmobiliaria dentro del sector salud.

Su modelo de negocio ofrece a los inversionistas la posibilidad de “vivir de sus rentas” mediante la compra de un inmueble dentro de sus desarrollos médicos, los cuales incluyen consultorios, quirófanos, telemedicina y servicios hospitalarios de alta especialidad.

La empresa promete un rendimiento anual neto del 10%, con rentas mensuales garantizadas y contratos de arrendamiento a 10 años forzosos, ratificados ante notario.

Además, asegura que las rentas se pagan libres de gastos de mantenimiento y administración, ya que Wellmedic se presenta como el único inquilino encargado del mantenimiento general del centro médico.

Según su promoción, los inmuebles están escriturados bajo régimen de propiedad en condominio y dirigidos a inversionistas que buscan diversificar su patrimonio en un sector considerado de “primera necesidad”.

Wellmedic opera al menos nueve sucursales en México y ha enfocado su expansión en zonas turísticas como la Riviera Maya, bajo la promesa de impulsar el turismo médico internacional.

No obstante, algunos inversionistas han denunciado retrasos en pagos y obras detenidas, lo que ha derivado en acusaciones de posible fraude.

