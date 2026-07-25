Inicio / Escena / Katy Perry denuncia uso de su música en videos de la Casa Blanca
Katy Perry denuncia uso de su música en videos de la Casa Blanca
La cantante explicó que 'Firework' fue concebida como un himno de esperanza, fortaleza y superación personal para quienes atraviesan momentos difíciles
Por Diana Valeria Leyva | 25 Julio 2026
La cantante Katy Perry manifestó su rechazo después de que la Casa Blanca utilizara sin su autorización su éxito "Firework" como música de fondo en un video publicado en TikTok que muestra imágenes de ataques militares estadounidenses contra Irán.
El video, difundido en la cuenta oficial de la Casa Blanca, incluye imágenes de bombardeos acompañadas por el fragmento de la canción en el que Perry canta "Boom, boom, boom", junto al mensaje "Iran has been warned" una publicación que rápidamente generó críticas en redes sociales.
"Estoy profundamente indignado y enojado al ver “Firework” utilizada en la cuenta de TikTok de White House como pista de fondo para imágenes de video de ataques militares. No aprobé esto, no me lo pidieron, y absolutamente no lo tolero.
Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros. Ver un mensaje de autoestima y elevación transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia es una violación total de todo lo que representa mi canción. Mi música es para unir a las personas, no para celebrar la guerra."
I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.— KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026
I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and…
Explicó que "Firework", lanzada en 2010, fue concebida como un himno de esperanza, fortaleza y superación personal para quienes atraviesan momentos difíciles, por lo que consideró que utilizarla para acompañar imágenes de guerra contradice por completo el mensaje de la canción.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a las declaraciones de la cantante ni ha informado si retirará el video de TikTok.