La cantante colombiana Shakira alertó sobre imágenes falsas generadas con IA y aseguró que su equipo trabaja para retirarlas

Inicio / Escena / Shakira denuncia uso de su imagen creada con IA

Shakira denunció públicamente la utilización indebida de su imagen mediante inteligencia artificial, luego de que su equipo detectara contenido generado artificialmente que la muestra en situaciones que, aseguró, nunca ocurrieron.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante colombiana explicó que en las últimas semanas comenzaron a circular imágenes creadas con IA que fueron utilizadas con fines comerciales sin contar con su autorización.

"En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado. Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos", señaló la intérprete.

La artista reconoció que la inteligencia artificial forma parte de la transformación tecnológica actual, aunque manifestó su desacuerdo con que su imagen sea empleada para promocionar productos o asociarla con escenarios que no representan su voluntad.

"Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos. Sin embargo, actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes", afirmó.

Shakira no informó si emprenderá acciones legales contra las personas o empresas que utilizaron su imagen, pero confirmó que sus colaboradores trabajan para eliminar el contenido difundido.

Confía en que sus seguidores distinguen el contenido real

La cantante aseguró que sus seguidores tienen la capacidad de identificar la diferencia entre fotografías reales y aquellas creadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

"Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente", expresó.

Aunque Shakira no especificó cuáles eran las imágenes a las que hacía referencia, su mensaje apareció después de que circularan fotografías y videos en redes sociales en los que supuestamente aparecía junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo durante una reunión en Los Ángeles, Estados Unidos.

El material viral mostraba presuntamente a ambos conversando afuera de un hotel y posteriormente en un centro nocturno.

Aunque no se mostraban situaciones románticas, las publicaciones generaron especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Hasta el momento, ni Shakira ni Manuel García-Rulfo han realizado declaraciones públicas sobre esas imágenes. Mientras tanto, el contenido continúa circulando en distintas plataformas digitales.

Shakira se mantiene activa en la escena musical internacional y recientemente fue relacionada con Dai Dia, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.