Nuevo León

Capacitan en primeros auxilios a mil 500 en Santa Catarina

Protección Civil imparte conocimientos sobre la Activación del Sistema Médico de Emergencias, RCP, obstrucción de la vía aérea, heridas y quemaduras

  • 06
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Santa Catarina impartió a más de mil 500 santacatarinenses pláticas sobre primeros auxilios en diferentes sectores del municipio.

Por instrucciones del alcalde Jesús Nava Rivera, se han llevado más de 90 pláticas con conocimientos para saber cómo actuar como primer respondiente ante una emergencia , lo que a su vez ayuda a fomentar la conciencia en seguridad,  autocuidado y la solidaridad entre vecinos.

El personal de formación de Protección Civil imparte los conocimientos sobre la Activación del Sistema Médico de Emergencias, RCP y Obstrucción de la vía aérea, heridas y quemaduras.

Dichos encuentros se han realizado en espacios comunitarios de las colonias San Gilberto, San Francisco, San Humberto, Privada de Los Olivos, La Fortaleza, Villas del Mirador, Cima de las Mitras y Cumbres 1er Sector, entre otras.

Dichos encuentros se han realizado en espacios comunitarios de las colonias San Gilberto, San Francisco, San Humberto, Privada de Los Olivos, La Fortaleza, Villas del Mirador, Cima de las Mitras y Cumbres 1er Sector, entre otras.


