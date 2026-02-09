Capacitan Jaguares a 150 niños en primeros auxilios

El Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina puso en marcha un programa de capacitación en primeros auxilios para niñas y niños, con el objetivo de fomentar la cultura de prevención desde temprana edad. La iniciativa contempla la formación de al menos 150 menores, quienes reciben instrucción práctica para actuar de manera oportuna ante situaciones de emergencia.

¿Qué aprenden los menores en el programa Jaguares Kids?

Durante el curso denominado “Jaguares Kids”, los participantes adquieren conocimientos básicos y habilidades para responder ante diferentes riesgos. Entre los temas que forman parte de la capacitación destacan la activación del número de emergencias, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), desobstrucción de la vía aérea, así como el control básico de hemorragias.

Además, el programa incluye enseñanza sobre la atención inicial de golpes y heridas, protocolos sobre qué hacer en caso de incendio y acciones de prevención básica de riesgos, con la finalidad de que los menores cuenten con herramientas para responder ante situaciones que puedan poner en peligro su integridad o la de otras personas.

Destacan importancia de fomentar prevención desde la infancia

El director de Protección Civil de Santa Catarina, Israel Contreras, señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la preparación de la población desde edades tempranas, al considerar que el conocimiento de protocolos básicos puede ser determinante durante una emergencia.

“Es fundamental que los niños aprendan a reaccionar de manera correcta ante situaciones de riesgo, ya que esto puede marcar la diferencia en una emergencia. Este programa lo seguiremos replicando para que cada vez sean más los niños con estos conocimientos y habilidades, es una instrucción del Alcalde Jesús Nava Rivera”.

Aprendizaje práctico fortalece habilidades de reacción

El desarrollo del programa se realiza mediante un esquema de aprendizaje activo, en el que los menores participan en ejercicios dinámicos y simulaciones basadas en escenarios reales. Este modelo permite reforzar el conocimiento teórico mediante la práctica, lo que contribuye a fortalecer la confianza y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Autoridades señalaron que este tipo de entrenamiento también busca que los participantes transmitan los conocimientos adquiridos dentro de sus hogares y comunidades, ampliando el impacto preventivo del programa.

¿Dónde y cuándo se realizan las capacitaciones?

El programa está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 12 años y se llevará a cabo todos los sábados de febrero en la Explanada de la Torre Administrativa de Santa Catarina. Posteriormente, las capacitaciones serán trasladadas a distintas colonias del municipio, con la finalidad de ampliar la cobertura y acercar este tipo de formación a más familias.

Con esta estrategia, Protección Civil busca fortalecer la preparación comunitaria y promover una mayor participación ciudadana en materia de prevención y atención ante emergencias.

